Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото) — Finance.ua
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Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)
Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)
Линейку Chevrolet Camaro 2023 пополнит экстремальная версия СОРО. Спорткар предназначен для драгрейсинга и будет выпускаться только по индивидуальному заказу. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.
Сверхмощные COPO создают с 60-х годов — это своего рода заводской тюнинг Chevrolet Camaro. Однако нынешнее издание модели превзошло все ожидания. На выбор предложено три V8, причем самый слабый из них — 7,0-литровый 470-сильный двигатель.
Также доступен 5,7-литровый компрессорный двигатель на 580 л. с., но больше удивляет огромная 10,35-литровая восьмерка. Она развивает 1004 л. с. и имеет крутящий момент в 1188 Нм.
Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)
Динамические характеристики не разглашают, но наверняка это будет самый быстрый Camaro в истории. Все версии оснащены 3-ступенчатой автоматической КПП — в драгрейсинге больше ступеней и не надо.
От стандартного Chevrolet Camaro 2023 версию COPO можно отличить по выпуклому капоту и гоночной шине. В салоне установлены спортивные кресла и каркас безопасности.
Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)
Цена Chevrolet Camaro также пока держится в секрете. Известно лишь, что предоплата на заказ составит 15 000 долларов, то есть СОРО будет недешевой.
По материалам:
Фокус
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