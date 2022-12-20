Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото) — Finance.ua

Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото) Сегодня 01:42 — Технологии&Авто

Представлен самый быстрый и самый эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)

Линейку Chevrolet Camaro 2023 пополнит экстремальная версия СОРО. Спорткар предназначен для драгрейсинга и будет выпускаться только по индивидуальному заказу. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Сверхмощные COPO создают с 60-х годов — это своего рода заводской тюнинг Chevrolet Camaro. Однако нынешнее издание модели превзошло все ожидания. На выбор предложено три V8, причем самый слабый из них — 7,0-литровый 470-сильный двигатель.

Также доступен 5,7-литровый компрессорный двигатель на 580 л. с., но больше удивляет огромная 10,35-литровая восьмерка. Она развивает 1004 л. с. и имеет крутящий момент в 1188 Нм.

Динамические характеристики не разглашают, но наверняка это будет самый быстрый Camaro в истории. Все версии оснащены 3-ступенчатой автоматической КПП — в драгрейсинге больше ступеней и не надо.

От стандартного Chevrolet Camaro 2023 версию COPO можно отличить по выпуклому капоту и гоночной шине. В салоне установлены спортивные кресла и каркас безопасности.

Цена Chevrolet Camaro также пока держится в секрете. Известно лишь, что предоплата на заказ составит 15 000 долларов, то есть СОРО будет недешевой.

Фокус По материалам:

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