Новый дорожный знак на дорогах в Германии (что он означает) — Finance.ua
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Новый дорожный знак на дорогах в Германии (что он означает)

Технологии&Авто
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Новый дорожный знак на дорогах в Германии (что он означает)
Новый дорожный знак на дорогах в Германии (что он означает)
Если вы будете путешествовать в Германию — можете увидеть новый дорожный знак.
Об этом пишет Travel Tomorrow.
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Дорожные знаки должны быть универсальными, однако во многих странах и регионах есть несколько необычных дизайнов. Однако в большинстве своем они легко интерпретируются теми, кто живет в этой стране.
Что он значит
По данным нидерландской газеты AD, черно-белый знак можно найти тринадцать раз по всей Германии. Точнее, вы сможете увидеть их, проезжая по трассе A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом, а также по трассе A93 Холледау и Вольнцах.
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Знаки предназначены в качестве ориентира для беспилотных автомобилей, что позволяет определить их точное положение на дороге.
Поскольку беспилотные автомобили могут стать частью нашего ближайшего будущего, Германия определила так называемые цифровые тестовые зоны на трассах A9 и A93.
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Причина, почему власти избрали именно эти участки дороги, довольно проста: у них есть все критерии, необходимые для оценки навыков этих беспилотных автомобилей. Прямые линии и извилистые участки дорог, холмистые ландшафты и многочисленные двух-, трех- и четырехполосные участки чередуются.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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