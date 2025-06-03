Сколько налогов заплатили владельцы элитных автомобилей в Украине — Finance.ua

Сколько налогов заплатили владельцы элитных автомобилей в Украине Сегодня 09:44 — Личные финансы

Сколько налогов заплатили владельцы элитных автомобилей в Украине

Более 87 млн ​​грн транспортного налога уплатили владельцы роскошных автомобилей в 2025 году.

Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».

Владельцы элитных автомобилей уплатили 87,2 млн. грн. транспортного налога в течение января — апреля 2025 года, сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году.

Самые большие суммы поступили от автовладельцев:

Киева — 26,5 млн грн,

Днепропетровщины — 8 млн грн,

Одесщины — 7,6 млн грн,

Львовщины — 6 млн. грн.

Кто и как платит налог

Отметим, что транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад, а их среднерыночная стоимость должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы (3 млн. грн.).

Ставка транспортного налога — 25 тыс. грн за авто.

В перечень входят модели таких брендов, как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota. Всего в 2025 году в список попали 352 модели автомобилей.

Физические лица получают уведомления от налоговой службы и имеют 60 дней для уплаты налога после получения уведомления.

получают уведомления от налоговой службы и имеют 60 дней для уплаты налога после получения уведомления. Юридические лица самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог ежеквартально авансовыми платежами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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