Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K — Finance.ua

Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K Сегодня 07:22 — Фондовый рынок

Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K

Новинка имеет емкость 20 000 мАч, оснащается 8-контактным кабелем для устройств iOS и кабелем Type-C для устройств Android. Также имеется полноразмерный USB-порт Type-A.

Повербанк получил прочный корпус, кнопку состояния заряда с LED-индикатором, сертификат безопасности BIS и бесплатный кабель Type-C для Type-C для быстрой зарядки.

Аккумулятор поддерживает зарядку смартфонов, планшетов, носимой электроники. Его габариты составляют 90×40×17 мм, а вес — 270 г. Максимальная мощность зарядки достигает 22.5 Вт.

Внешний аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K доступен по цене около $18.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.