Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K — Finance.ua
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Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K

Фондовый рынок
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Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K
Представлен портативный аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K
Новинка имеет емкость 20 000 мАч, оснащается 8-контактным кабелем для устройств iOS и кабелем Type-C для устройств Android. Также имеется полноразмерный USB-порт Type-A.
Повербанк получил прочный корпус, кнопку состояния заряда с LED-индикатором, сертификат безопасности BIS и бесплатный кабель Type-C для Type-C для быстрой зарядки.
Аккумулятор поддерживает зарядку смартфонов, планшетов, носимой электроники. Его габариты составляют 90×40×17 мм, а вес — 270 г. Максимальная мощность зарядки достигает 22.5 Вт.
Внешний аккумулятор Portronics Luxcell Bind 20K доступен по цене около $18.
По материалам:
iLenta
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