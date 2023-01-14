Представлен первый в мире лазерный телевизор с разрешением экрана 8К (видео) — Finance.ua

Представлен первый в мире лазерный телевизор с разрешением экрана 8К (видео) 14.01.2023, 00:53 — Технологии&Авто

Представлен первый в мире лазерный телевизор с разрешением экрана 8К (видео)

На выставке CES 2023 это была одна из самых громких презентаций, которая, по словам представителей китайской компании, способна изменить восприятие контента, пишет IThome. Лазерный телевизор имеет разрешение 8K и яркость 400 нит.

В Leica Cine 1 используется объектив с переменным полем зрения, суперкороткофокусная архитектура системы, декодирование видеосигнала сверхвысокого разрешения и технология DMD. Телевизор также поддерживает звуковые технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X, которые могут реализовать панорамное звуковое поле 4-х независимых динамиков.

Корпус телевизора Leica Cine 1 выполнен из алюминиевого сплава, что делает его более стильным и элегантным. В устройстве установлен трехцветный лазерный источник света RGB и чип от Texas Instruments. Самое главное — это прецизионная оптическая система, изготовленная по стандартам Leica, в сочетании с яркостью до 2500 люменов, которая может поддерживать коэффициент динамической контрастности 2 000 000:1.

Лазерный телевизор 8К Leica Cine 1 предложит пользователям две модели: одна проектирует изображение размером до 100 дюймов за 8295 долларов, а другая отображает контент на экран до 120 дюймов, но цена на модель не объявлена. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что все, на чем стоит логотип Leica, не может стоить дешево.

В этом году сотрудничество Hisens и Leica продолжится, и обе компании представят другие новинки в сегменте лазерного телевидения.

Фокус По материалам:

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