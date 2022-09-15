Представлен первый кроссовер Ferrari (видео) — Finance.ua

Представлен первый кроссовер Ferrari (видео) 15.09.2022, 00:22 — Технологии&Авто

Представлен первый кроссовер Ferrari (видео)

В Италии состоялась презентация Ferrari Purosangue. Первый кроссовер итальянской марки поступит в продажу с 2023 года по цене от 390 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Новый Ferrari Purosangue разрабатывали довольно долго и тщательно. В итоге, получился очень нетипичный автомобиль повышенной проходимости, выделяющийся на фоне соперников. Его название переводится, как «чистокровный» и намекает на то, что он остается настоящим Ferrari. Ежегодно будут выпускать примерно по 2000 таких авто, а основными конкурентами модели станут Lamborghini Urus и Aston Martin DBX.

Дизайн Ferrari Purosangue 2023

Новый Ferrari Purosangue выглядит нестандартно, как для кроссовера. У авто очень длинный капот, а салон сдвинут максимально назад. Выраженный «нос» сочетается с тоненькими фарами в стиле Ferrari SF90 Stradale. Задние крылья расширены, а подчеркивают их тоненькие фонари.

Самая оригинальная черта дизайна авто — распашные двери. Примечательно, что у них отсутствуют оконные рамки.

В основе новинки лежит удлиненная платформа купе Ferrari Roma. В конструкции широко использованы алюминий и карбон, но авто получилось самым тяжелым в истории Ferrari — 2033 кг.

Размеры Ferrari Purosangue

Длина — 4973 мм

Ширина — 2028 мм

Высота — 1589 мм

Колесная база — 3018

Салон Ferrari Purosangue 2023

Во внутренней отделке сочетаются кожа и карбон. На руль вынесены кнопки управления стеклоочистителями, поворотниками и светом фар. Оригинально выглядит волнообразная передняя панель с отдельными 10,2-дюймовыми дисплеями для водителя и переднего пассажира.

В салоне установлены четыре отдельных кресла с электроприводом и подогревом, а за доплату доступен и массаж. Багажник Purosangue больше, чем у любого другого Ferrari — 473 л.

Кроссовер Ferrari Purosangue, характеристики

Новый Ferrari Purosangue 2023 дебютировал с 6,5-литровым V12 на 725 л. с. и 715 Н∙м. С 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями он разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает скорость свыше 310 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый в мире кроссовер — его вполне можно назвать семейным суперкаром.

Автомобиль получил полный привод, управляемые задние колеса и активную подвеску с изменяемым клиренсом. Карбоново-керамические тормоза Brembo позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке всего 32,8 м. Разработчики обещают лучшую в классе управляемость.

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