Представлен обновленный Zeekr 007, получивший самую быструю зарядку в мире (фото) — Finance.ua

Представлен обновленный Zeekr 007, получивший самую быструю зарядку в мире (фото) 18.08.2024, 00:13 — Технологии&Авто

Представлен обновленный Zeekr 007, получивший самую быструю зарядку в мире (фото)

Обновленный Zeekr 007 представили на пресс-конференции Evolution New Generation. Автопроизводитель заявил, что рестайлинговый Zeekr 007 получит новую батарею собственного производства под названием Golden Battery.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Наибольшее отличие аккумулятора второго поколения состоит в том, что компания существенно увеличила скорость зарядки и теперь электромобиль можно зарядить от 10 до 80% за 10,5 минут, что на 4,5 минут быстрее, чем в предыдущей версии.

Zeekr утверждает, что новая батарея заряжается быстрее, чем тройная литиевая батарея емкостью 100 кВтч от CATL, и что Golden Brick Battery является аккумуляторной батареей массового производства с самым быстрым показателем зарядки в мире.

Также основные изменения коснулись динамики автомобиля. Благодаря изменению программных настроек время ускорения Zeekr 007 было увеличено. Комплектации с задним приводом способны разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,0 секунд (предыдущая модель имела показатель в 5,4 секунд).

Для стандартной версии с полным приводом время разгона снизили с 3,5 до 3,4 секунды, тогда как динамика полноприводной версии осталась неизменной и составляет 2,84 секунды, что, по словам Zeekr, делает 007 самым быстрым в мире электромобилем среднего уровня.

Кроме того, Zeekr 007 получил систему интеллектуального вождения Haohan 2.0, которая работает на основе Lidar plus Visual Fusion и улучшен ассистент автоматической парковки. В операционную систему авто был интегрирован искусственный интеллект.

Благодаря этому всеми системами автомобиля теперь можно управлять голосом из любой части салона. Кроме пассивного выполнения команд система также может давать активные рекомендации на основе сценария.

Узнать новинку можно будет по другим легкосплавным дискам 19 и 20 размера, новому небесно-зеленому цвету экстерьера и темно-зеленым акцентам в интерьере автомобиля. Стоимость базовой версии в Китае начинается с 29 350 долларов, в то время как топовый полноприводный вариант стоит $41 950.

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Телеканал 24 По материалам:

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