Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото) — Finance.ua

Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото) Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)

Представлен новый Mercedes-AMG GLA45. Компактный заряженный кроссовер прошел модернизацию вслед за стандартным Mercedes GLA. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.

Кроссовер Mercedes-AMG GLA45 2024 модельного года можно отличить по измененным фарам и переднему бамперу. Кроме того, предложены литые диски нового дизайна диаметром 19 и 20 дюймов. По-прежнему авто сохранило обвес и спойлер на крыше.

В салоне установлен новый спортивный руль, а также усовершенствована мультимедийная система MBUX. Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные. Также теперь доступны новые варианты внутренней отделки.

2,0-литровый бензиновый турбомотор остался без изменений, но из линейки исчез первоначальный 382-сильный вариант, и в предложении теперь только более мощный Mercedes-AMG GLA45 S на 421 л.с. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 270 км/ч.

Полный привод кроссовера дополнен функцией векторизации тяги. В качестве опции предложены адаптивные амортизаторы.

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Фокус По материалам:

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