Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото) — Finance.ua

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Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)
Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)
Представлен новый Mercedes-AMG GLA45. Компактный заряженный кроссовер прошел модернизацию вслед за стандартным Mercedes GLA. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.
Кроссовер Mercedes-AMG GLA45 2024 модельного года можно отличить по измененным фарам и переднему бамперу. Кроме того, предложены литые диски нового дизайна диаметром 19 и 20 дюймов. По-прежнему авто сохранило обвес и спойлер на крыше.
Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)
В салоне установлен новый спортивный руль, а также усовершенствована мультимедийная система MBUX. Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные. Также теперь доступны новые варианты внутренней отделки.
Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)
2,0-литровый бензиновый турбомотор остался без изменений, но из линейки исчез первоначальный 382-сильный вариант, и в предложении теперь только более мощный Mercedes-AMG GLA45 S на 421 л.с. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 270 км/ч.
Представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)
Полный привод кроссовера дополнен функцией векторизации тяги. В качестве опции предложены адаптивные амортизаторы.
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По материалам:
Фокус
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