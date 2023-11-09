Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото) — Finance.ua
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Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото)
Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото), Фото: Suzuki
В Японии прошла презентация серийной версии нового Suzuki Swift 2024. Хэтчбек получил обновленный дизайн экстерьера и измененный интерьер.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Серийная версия хэтчбека мало чем отличается от концепт-кара Suzuki Swift Concept. Модель сохранила даже дизайн колесных дисков и новый синий цвет, в который был выкрашен прототип.
Впереди расположены новые вертикальные фары и уменьшенная решетка радиатора. Также можно заметить измененный бампер.
Сзади установлены компактные фонари со светодиодными элементами. На задней двери разместили небольшой спойлер.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Еще одним изменением снаружи стали традиционные ручки на задней боковой двери. Хэтчбек можно будет заказать в 9 разных цветах кузова.
Габариты Suzuki Swift 2024:
  • длина — 3860 мм;
  • ширина — 1695 мм;
  • высота — 1500 мм;
  • колесная база — 2450 мм.
В интерьере установлен 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и обновленная приборная панель. Также хэтчбэк получил новые органы управления климат-контролем и несколько USB-портов для зарядки гаджетов. Ручной тормоз стал электрическим.
Новое поколение модели стало более безопасным. Автомобиль получил радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой датчик. Помимо этого доступен пакет Suzuki Safety Support ADAS, охватывающий систему обнаружения автомобилей и пешеходов.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Новинку предложат в трех комплектациях — XG, Hybrid MX и Hybrid MZ. Они отличаются силовой установкой и оснащением.
Базовая версия оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 91 л.с. Он работает в паре с вариатором CVT.
Гибридные модификации дополнены электромотором-генератором. Он не только увеличивает мощность силовой установки, но и заметно снижает расход топлива. В качестве опции доступна система полного привода.
Ожидается и появление заряженной версии Sport с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 129 л.с. Он также будет дополнен электромотором-генератором.
Новый Suzuki Swift 2024 в скором времени поступит в продажу в Японии. Стоимость хэтчбека будет объявлена ​​позже.
По материалам:
Фокус
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