Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото) — Finance.ua

Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото) 09.11.2023, 00:23 — Технологии&Авто

Представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото), Фото: Suzuki

В Японии прошла презентация серийной версии нового Suzuki Swift 2024. Хэтчбек получил обновленный дизайн экстерьера и измененный интерьер.

Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Серийная версия хэтчбека мало чем отличается от концепт-кара Suzuki Swift Concept. Модель сохранила даже дизайн колесных дисков и новый синий цвет, в который был выкрашен прототип.

Впереди расположены новые вертикальные фары и уменьшенная решетка радиатора. Также можно заметить измененный бампер.

Сзади установлены компактные фонари со светодиодными элементами. На задней двери разместили небольшой спойлер.

Фото: Suzuki

Еще одним изменением снаружи стали традиционные ручки на задней боковой двери. Хэтчбек можно будет заказать в 9 разных цветах кузова.

Габариты Suzuki Swift 2024:

длина — 3860 мм;

ширина — 1695 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2450 мм.

В интерьере установлен 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и обновленная приборная панель. Также хэтчбэк получил новые органы управления климат-контролем и несколько USB-портов для зарядки гаджетов. Ручной тормоз стал электрическим.

Новое поколение модели стало более безопасным. Автомобиль получил радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой датчик. Помимо этого доступен пакет Suzuki Safety Support ADAS, охватывающий систему обнаружения автомобилей и пешеходов.

Фото: Suzuki

Новинку предложат в трех комплектациях — XG, Hybrid MX и Hybrid MZ. Они отличаются силовой установкой и оснащением.

Базовая версия оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 91 л.с. Он работает в паре с вариатором CVT.

Гибридные модификации дополнены электромотором-генератором. Он не только увеличивает мощность силовой установки, но и заметно снижает расход топлива. В качестве опции доступна система полного привода.

Ожидается и появление заряженной версии Sport с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 129 л.с. Он также будет дополнен электромотором-генератором.

Новый Suzuki Swift 2024 в скором времени поступит в продажу в Японии. Стоимость хэтчбека будет объявлена ​​позже.

Фокус По материалам:

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