Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото) — Finance.ua

Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото) 08.10.2023, 00:03 — Технологии&Авто

Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото), Фото: Kia

Представлен новый Kia Carens 2024. Семейная модель прошла обновление и получила новую топовую модификацию X-Line стоимостью от 22 500 долларов.

Об этом сообщает официальный сайт Kia.

Нынешнее поколение Kia Carens претерпело большие изменения — теперь это не минивэн, а 4,5-метровый кроссовер с тремя рядами сидений и высоким (195 мм) клиренсом.

У обновленной модели несколько изменена передняя часть, а в варианте X-Line появились матовая окраска кузова, защитный пластиковый обвес и 16-дюймовые диски с высокопрофильной резиной.

Фото: Kia

В салоне Kia Carens X-Line изменена отделка. Кроссовер предложен в шестиместном исполнении, хотя более доступные версии модели могут быть семиместными. Интересно, что к спинке переднего левого сиденья крепится монитор, а в правом кресле поместили блок управления климатом.

Новый Kia Carens X-Line довольно богато оснащен за свои деньги — 10,25-дюймовый тачскрин, панорамная крыша, вентиляция сидений, камера, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и акустика Bose.

Фото: Kia

Кроссовер Kia получил топовый 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. Альтернатива — 115-сильный турбодизель такого же объема. В первом случае предусмотрен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, во втором — 6-ступенчатый автомат. Привод у авто исключительно передний.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.