Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото) — Finance.ua
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Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото)
Представлен новый семейный кроссовер Kia за $22 500 (фото), Фото: Kia
Представлен новый Kia Carens 2024. Семейная модель прошла обновление и получила новую топовую модификацию X-Line стоимостью от 22 500 долларов.
Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Нынешнее поколение Kia Carens претерпело большие изменения — теперь это не минивэн, а 4,5-метровый кроссовер с тремя рядами сидений и высоким (195 мм) клиренсом.
У обновленной модели несколько изменена передняя часть, а в варианте X-Line появились матовая окраска кузова, защитный пластиковый обвес и 16-дюймовые диски с высокопрофильной резиной.
Фото: Kia
Фото: Kia
В салоне Kia Carens X-Line изменена отделка. Кроссовер предложен в шестиместном исполнении, хотя более доступные версии модели могут быть семиместными. Интересно, что к спинке переднего левого сиденья крепится монитор, а в правом кресле поместили блок управления климатом.
Новый Kia Carens X-Line довольно богато оснащен за свои деньги — 10,25-дюймовый тачскрин, панорамная крыша, вентиляция сидений, камера, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и акустика Bose.
Фото: Kia
Фото: Kia
Кроссовер Kia получил топовый 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. Альтернатива — 115-сильный турбодизель такого же объема. В первом случае предусмотрен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, во втором — 6-ступенчатый автомат. Привод у авто исключительно передний.
По материалам:
Фокус
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