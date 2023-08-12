Представлен новый, полностью электрический Cadillac Escalade IQ (фото) — Finance.ua

Представлен новый, полностью электрический Cadillac Escalade IQ (фото)
Cadillac представил свой первый полностью электрический полноразмерный внедорожник. Это Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года, который, по словам американского производителя, меняет представление о роскошных электрических SUV.
Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года стал первым полноразмерным внедорожником марки, построенным на модульной платформе Ultium от General Motors. Он приводится в движение двухмоторной электрической силовой установкой суммарной мощностью до 750 л.с., с которой разгон от 0 до 60 миль в км (0−96 км/ч) занимает менее 5 секунд.
Внедорожник запитан от батареи из 24 модулей емкостью более 200 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 450 миль (724 км). А благодаря 800-вольтовой архитектуре всего 10 минут на зарядке обеспечат автомобилю до 100 миль (161 км) пробега.
Поскольку Cadillac Escalade IQ — это полноразмерный внедорожник, то и размеры у него соответствующие. Длина кузова составляет 5697 мм, ширина — 2389 мм, а высота — 1934 мм при колесной базе 3460 мм. В виде новинки хоть и прослеживается сходство с бензиновым Cadillac Escalade, есть у него и свои отличительные черты, среди которых можно отметить оригинальную оптику, подсветка секций в решетке радиатора, эмблему марки с подсветкой и эксклюзивные аэродинамические колесные диски.
Салон Cadillac Escalade IQ отличается отделкой премиум-класса. Там установлен большой 55-дюймовый экран, занимающий практически всю переднюю панель, а прямо под ним находится 11-дюймовый экран для управления климат-контролем и другими параметрами автомобиля.
Еще несколько 12,6-дюймовых экранов установлены сзади для пассажиров второго ряда. При этом автомобиль имеет трехрядную компоновку: в топовой комплектации на втором ряду установлены два капитанских кресла с обогревом, вентиляцией, массажем и электрическими регулировками в нескольких направлениях.
Запуск серийного производства Cadillac Escalade IQ намечен на следующее лето. Будут собирать его на заводе GM Factory ZERO Detroit-Hamtramck в Мичигане. Стоимость нового электрического внедорожника стартует с отметки в 130 000 долларов.
Поделиться новостью