Представлен новый, полностью электрический Cadillac Escalade IQ (фото) — Finance.ua

Представлен новый, полностью электрический Cadillac Escalade IQ (фото) 12.08.2023, 01:41 — Технологии&Авто

Представлен новый, полностью электрический Cadillac Escalade IQ (фото)

Cadillac представил свой первый полностью электрический полноразмерный внедорожник. Это Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года, который, по словам американского производителя, меняет представление о роскошных электрических SUV.

Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года стал первым полноразмерным внедорожником марки, построенным на модульной платформе Ultium от General Motors. Он приводится в движение двухмоторной электрической силовой установкой суммарной мощностью до 750 л.с., с которой разгон от 0 до 60 миль в км (0−96 км/ч) занимает менее 5 секунд.

Внедорожник запитан от батареи из 24 модулей емкостью более 200 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 450 миль (724 км). А благодаря 800-вольтовой архитектуре всего 10 минут на зарядке обеспечат автомобилю до 100 миль (161 км) пробега.

Поскольку Cadillac Escalade IQ — это полноразмерный внедорожник, то и размеры у него соответствующие. Длина кузова составляет 5697 мм, ширина — 2389 мм, а высота — 1934 мм при колесной базе 3460 мм. В виде новинки хоть и прослеживается сходство с бензиновым Cadillac Escalade, есть у него и свои отличительные черты, среди которых можно отметить оригинальную оптику, подсветка секций в решетке радиатора, эмблему марки с подсветкой и эксклюзивные аэродинамические колесные диски.

Салон Cadillac Escalade IQ отличается отделкой премиум-класса. Там установлен большой 55-дюймовый экран, занимающий практически всю переднюю панель, а прямо под ним находится 11-дюймовый экран для управления климат-контролем и другими параметрами автомобиля.

Еще несколько 12,6-дюймовых экранов установлены сзади для пассажиров второго ряда. При этом автомобиль имеет трехрядную компоновку: в топовой комплектации на втором ряду установлены два капитанских кресла с обогревом, вентиляцией, массажем и электрическими регулировками в нескольких направлениях.

Запуск серийного производства Cadillac Escalade IQ намечен на следующее лето. Будут собирать его на заводе GM Factory ZERO Detroit-Hamtramck в Мичигане. Стоимость нового электрического внедорожника стартует с отметки в 130 000 долларов.

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