Представлен новый пикап Toyota — Finance.ua

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Представлен новый пикап Toyota

Технологии&Авто
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Представлен новый пикап Toyota
Представлен новый пикап Toyota
Компания Toyota представила брутальный внедорожник, получивший название Toyota Hilux GR Sport II. Продажа стартует в первом полугодии 2024 года, а поставки начнутся во втором.
Новый Toyota Hilux с двойной кабиной отличается улучшенной управляемостью и устойчивостью, высокой в ​​своем классе грузоподъемностью (1000 кг) и возможностью буксировки прицепа массой до 3500 кг, а также увеличенной колесной колеей — на 140 мм спереди и на 155 мм сзади.
Toyota утверждает, что это «лучшая версия Hilux для вождения на дорогах и бездорожье благодаря более широкому протектору и значительным улучшениям в характеристиках управляемости, таких как повышение устойчивости автомобиля за счет уменьшения угла крена и точной реакции рулевого управления».
Представлен новый пикап Toyota
Также заявлено оптимизированное управление, пониженный шум, и доработка подвески и тормозов.
Мощный и проверенный двигатель объемом 2,8 литра, представленный в линейке Hilux в 2020 году, имеет мощность 204 л.с. и крутящий момент 500 Нм. Он совмещается с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Toyota Hilux GR Sport II оснащена новыми 17-дюймовыми колесными дисками, красными тормозными механизмами, окрашенными в черный цвет накладками на колесные арки, черной радиаторной сеткой с классическим логотипом Toyota, а также порогами, зеркалами, дверными ручками и задним бампером.
Внутри установлена ​​новая мультимедийная система, поддерживающая беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, автомобиль не нужно будет везти к дилеру для обновления доставляемого воздухом программного обеспечения.
По материалам:
Телеканал 24
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