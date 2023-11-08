Представлен новый пикап Ram 1500 (фото) — Finance.ua

Представлен новый пикап Ram 1500 (фото) Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Представлен новый пикап Ram 1500 (фото), Фото: RAM

В США представили обновленный среднеразмерный пикап RAM 1500. Модель получила множество обновлений, включая новые силовые установки.

Об этом рассказали на сайте Stellantis.

Обновленный RAM 1500 можно узнать по измененному дизайну. Впереди появились узкие фары с новой графикой и увеличенная решетка радиатора.

Задние фонари тоже получили новую графику. Помимо этого, сменился и бампер пикапа. Дверь грузовой платформы теперь оснащена технологией обнаружения помех.

В интерьере установлен 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая приборная панель. Также предусмотрено цифровое зеркало заднего вида. В качестве опции доступна аудиосистема премиум-класса Klipsch с 23 динамиками.

Фото: RAM

Линейка силовых установок была сильно изменена. Теперь пикап не представляется возможным заказать с двигателем V8 Hemi.

RAM 1500 2025 модельного года предложат с 3,0- или 3,6-литровыми турбированными двигателями V6 мощностью от 309 до 548 л.с. Благодаря этому пикап стал не только более эффективным, но и более экономным.

Еще одним изменением стало появление версии Ramcharger. Она предлагает два электромотора суммарной мощностью 672 л.с. и 833 Нм крутящего момента. Их дополняет 3,6-литровый V6 двигатель, который будет работать как генератор.

Фото: RAM

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Суммарный запас хода составляет 1110 км.

Грузоподъемность RAM 1500 Ramcharger — 1191 кг. Помимо этого, пикап может буксировать прицеп весом до 6350 кг.

Также модель впервые получит полностью электрическую модификацию REV. Она оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 654 л.с. и способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды.

Обновленный Ram 1500 поступит в продажу в США в начале 2024 года. Начальная стоимость модели составит более 38 570 долларов.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.