Представлен новый кроссовер Citroen за $11 000 с запасом хода более 300 км — Finance.ua

Представлен новый кроссовер Citroen за $11 000 с запасом хода более 300 км
В Индии представили новый Citroen eC3. Бюджетный электрокроссовер поступит в продажу с февраля и обойдется в эквиваленте 11 000 долларов, а позже появится и в других странах.
Об этом сообщает сайт Autocar.
Citroen eC3 — электрическая версия кроссовера C3. Зрительно электрокар ничем не отличается от бензинового аналога — у него расширенные крылья, высокий капот и двухэтажные стреловидные фары.
Размеры Citroen eC3 2023:
- Длина — 3981 мм;
- Ширина — 1733 мм;
- Высота — 1586 мм;
- Колесная база — 2540 мм.
Салон Citroen C3 остался практически без изменений — сохранена виртуальная приборная панель, 10,2-дюймовый тачскрин и двухцветная окраска. Единственное отличие — миниатюрный джойстик на месте рычага КПП. Объем багажника составляет 315 л.
Электромобиль Citroen eC3 оснащен двигателем, развивающим 57 л. и 143 Н∙м. Он разгоняется до 60 км/ч за 6,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена на 107 км/ч.
Под днищем установлена аккумуляторная батарея емкостью 29,2 кВт∙ч, обеспечивающая запас хода 315 км. Зарядка электрокара в быстром режиме на 80% занимает час.
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