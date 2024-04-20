Представлен новый кроссовер BMW X5 в спортивной версии (фото) — Finance.ua

Представлен новый кроссовер BMW X5 в спортивной версии (фото) Сегодня 04:02 — Технологии&Авто

Представлен новый кроссовер BMW X5 в спортивной версии (фото), Фото: BMW

Кроссовер BMW X5 2024 получил новую мощную модификацию. Ее создали в ателье AC Schnitzer, которое занимается тюнингом BMW с конца 80-х годов.

Об автомобиле рассказали на официальном сайте немецкой компании.

За основу взяли дизельный кроссовер BMW X5 xDrive40d. Автомобиль получил агрессивный обвес и 22-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной.

Сзади появились новые спойлеры и диффузоры. Кроме того, колесные арки расширены на 24 мм, а за доплату кузов могут занизить на 15−30 мм.

Фото: BMW

Салон BMW X5 G05 почти не изменился, разве что установлены алюминиевые подрулевые переключатели КПП и металлические накладки на педали.

Фото: BMW

Тюнинг BMW X5 задел и 3,0-литровый турбодизель. Его отдачу увеличили на 30 л. с. и 60 Н∙м — до 382 л. с. и 780 Н∙м. К тому же установили новую стильную крышку двигателя. В подвеске кроссовера заменили пружины.

Интересно, что можно заказать элементы тюнинг-пакета по отдельности. Позже в AC Schnitzer доработают и другие двигатели BMW X5. В частности, ожидается плагин-гибрид.

Фокус По материалам:

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