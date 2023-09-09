Представлен новый Ford F-150 2024 (фото, видео) — Finance.ua

Представлен новый Ford F-150 2024 (фото, видео) 09.09.2023, 06:39 — Технологии&Авто

Накануне открытия автошоу в Детройте представлен новый Ford F-150. Самый популярный пикап в мире прошел модернизацию и поступит в продажу к концу осени по цене от 38 565 долларов.

Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Пикап Ford F-150 2024 года узнается по измененным бамперам и фарам. Решетка радиатора также новая, причем традиционно она отличается в разных версиях модели. Заряженная версия Raptor отличается увеличенным клиренсом, массивными бамперами, защитой днища и внедорожными шинами.

Фото: Ford

По-прежнему Ford F-150 доступен в нескольких вариантах длины, в двухдверной и четырехдверной версиях. Интересным новшеством стал многофункциональный задний борт кузова, который теперь может опускаться или открываться подобно дверям.

В салоне теперь у всех Ford F-150 установлено два 12-дюймовых дисплея на передней панели. Кроме того, появилась проекция на лобовое стекло.

Фото: Ford

Пикап Ford F-150 доступен с бензиновыми V6 твин-турбо объемом 2,7 л (324 л.с.) и 3,5 л (400 и 450 л.с.), а также с 5,0-литровым 400 -сильным V8. В линейке имеется гибрид на 430 л. с., а в отдельных странах доступен 3,0-литровый 250-сильный турбодизель. На вершине расположился 700-сильный Ford F-150 Raptor R. Электромобиль Ford F-150 Lightning обновят отдельно.

Все модификации получили 10-ступенчатую автоматическую КПП. Имеются варианты с задним и полным приводом. Грузоподъемность Ford F-150 составляет 1110 кг, также он может буксировать 6,1-тонный прицеп.

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