Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото) — Finance.ua
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Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото)
Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото), Фото: CarNewsChina
Электрическую линейку Chery QQ пополнила новая модель Unbounded Pro. Компактный электрокар поступает в продажу в Китае по цене 90-113 тысяч юаней ($12 500 — 15 750), а затем должен появиться и в других странах.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Chery QQ Unbounded Pro — компактный четырехместный хэтчбек для города. У него короткие свесы кузова и очень высокий капот, а нижняя часть прикрыта пластиковым защитным обвесом. По размерам модель чуть меньше бензинового Chery QQ, ранее продававшегося в Украине.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Габариты Chery QQ Unbounded Pro:
  • Длина — 3402 мм.
  • Ширина — 1680 мм.
  • Высота — 1550 мм.
  • Колесная база — 2160 мм.
Салон Chery QQ Unbounded Pro отделан красно-чёрной искусственной кожей. Китайский электрокар получил виртуальную приборную панель и большой 12,9-дюймовый тачскрин.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Базовая версия получила панорамную крышу, доступ без ключа, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения, распознавание дорожных знаков, контроль дорожной разметки и «слепых» зон.
Новый Chery QQ Unbounded Pro предложат в двух модификациях:
  • мощностью 70 л. — максимальная скорость 120 км/ч, батарея на 28,8 кВтч, запас хода 301 км;
  • мощностью 95 л. — максимальная скорость 125 км/ч, батарея на 40,3 кВтч, запас хода 408 км.
Обе версии поддерживают быструю зарядку. Пополнить заряд батареи на 80% можно за полчаса.
По материалам:
Фокус
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