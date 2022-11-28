Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото) — Finance.ua

Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото) Сегодня 01:34 — Технологии&Авто

Представлен новый электромобиль Chery QQ (фото), Фото: CarNewsChina

Электрическую линейку Chery QQ пополнила новая модель Unbounded Pro. Компактный электрокар поступает в продажу в Китае по цене 90-113 тысяч юаней ($12 500 — 15 750), а затем должен появиться и в других странах.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Chery QQ Unbounded Pro — компактный четырехместный хэтчбек для города. У него короткие свесы кузова и очень высокий капот, а нижняя часть прикрыта пластиковым защитным обвесом. По размерам модель чуть меньше бензинового Chery QQ, ранее продававшегося в Украине.

Фото: CarNewsChina

Габариты Chery QQ Unbounded Pro:

Длина — 3402 мм.

Ширина — 1680 мм.

Высота — 1550 мм.

Колесная база — 2160 мм.

Салон Chery QQ Unbounded Pro отделан красно-чёрной искусственной кожей. Китайский электрокар получил виртуальную приборную панель и большой 12,9-дюймовый тачскрин.

Фото: CarNewsChina

Базовая версия получила панорамную крышу, доступ без ключа, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения, распознавание дорожных знаков, контроль дорожной разметки и «слепых» зон.

Новый Chery QQ Unbounded Pro предложат в двух модификациях:

мощностью 70 л. — максимальная скорость 120 км/ч, батарея на 28,8 кВтч, запас хода 301 км;

мощностью 95 л. — максимальная скорость 125 км/ч, батарея на 40,3 кВтч, запас хода 408 км.

Обе версии поддерживают быструю зарядку. Пополнить заряд батареи на 80% можно за полчаса.

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