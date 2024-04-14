Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото) — Finance.ua

Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото) Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото), Фото: stellantis

Новый хэтчбек Citroen C3 2024 официально представлен на фото со всеми деталями. Бюджетную модель показали со стильным дизайном, богатым оснащением и удивительно низкой ценой.

Детали о новом Citroen C3 2024 сообщили на официальном сайте.

Ранее модель рассекретили как электрокар Citroen e-C3. Теперь появилась модификация с двигателем внутреннего сгорания.

Длина кузова C3 едва превышает 4 м при ширине менее 1,8 м. Салон рассчитан на пять человек, объем багажника равен 310 л. Клиренс — 163 мм.

Фото: stellantis

Дизайн — смелый и современный. Автомобиль позиционируется для молодых людей.

Стиль собрали из крупных геометрических элементов. Можно заказать двухцветную покраску кузова. В целом внешность соответствует электрической модификации.

В списке оборудования Citroen C3:

климат-контроль;

парктроник;

камера заднего вида;

беспроводная зарядка для смартфона;

датчики дождя и света;

адаптивный круиз-контроль;

экстренное автоматическое торможение;

удержание в полосе;

распознавание дорожных знаков;

контроль слепых зон;

мониторинг состояния водителя.

Цена Citroen C3 2024 — от 14 990 евро.

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Обозреватель По материалам:

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