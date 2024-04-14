Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото) — Finance.ua

Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото)
Новый хэтчбек Citroen C3 2024 официально представлен на фото со всеми деталями. Бюджетную модель показали со стильным дизайном, богатым оснащением и удивительно низкой ценой.
Детали о новом Citroen C3 2024 сообщили на официальном сайте.
Ранее модель рассекретили как электрокар Citroen e-C3. Теперь появилась модификация с двигателем внутреннего сгорания.
Длина кузова C3 едва превышает 4 м при ширине менее 1,8 м. Салон рассчитан на пять человек, объем багажника равен 310 л. Клиренс — 163 мм.
Дизайн — смелый и современный. Автомобиль позиционируется для молодых людей.
Стиль собрали из крупных геометрических элементов. Можно заказать двухцветную покраску кузова. В целом внешность соответствует электрической модификации.
В списке оборудования Citroen C3:
- климат-контроль;
- парктроник;
- камера заднего вида;
- беспроводная зарядка для смартфона;
- датчики дождя и света;
- адаптивный круиз-контроль;
- экстренное автоматическое торможение;
- удержание в полосе;
- распознавание дорожных знаков;
- контроль слепых зон;
- мониторинг состояния водителя.
Цена Citroen C3 2024 — от 14 990 евро.
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