Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото) — Finance.ua

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Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото)
Представлен новый бюджетный хэтчбек Citroen C3 (фото), Фото: stellantis
Новый хэтчбек Citroen C3 2024 официально представлен на фото со всеми деталями. Бюджетную модель показали со стильным дизайном, богатым оснащением и удивительно низкой ценой.
Детали о новом Citroen C3 2024 сообщили на официальном сайте.
Ранее модель рассекретили как электрокар Citroen e-C3. Теперь появилась модификация с двигателем внутреннего сгорания.
Длина кузова C3 едва превышает 4 м при ширине менее 1,8 м. Салон рассчитан на пять человек, объем багажника равен 310 л. Клиренс — 163 мм.
Фото: stellantis
Фото: stellantis
Дизайн — смелый и современный. Автомобиль позиционируется для молодых людей.
Стиль собрали из крупных геометрических элементов. Можно заказать двухцветную покраску кузова. В целом внешность соответствует электрической модификации.

В списке оборудования Citroen C3:

  • климат-контроль;
  • парктроник;
  • камера заднего вида;
  • беспроводная зарядка для смартфона;
  • датчики дождя и света;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • экстренное автоматическое торможение;
  • удержание в полосе;
  • распознавание дорожных знаков;
  • контроль слепых зон;
  • мониторинг состояния водителя.
Цена Citroen C3 2024 — от 14 990 евро.
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По материалам:
Обозреватель
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