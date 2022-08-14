Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото) — Finance.ua
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Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)
Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)
В Китае официально презентовали новый Audi A6 2023. Седан прошел фейслифтинг и вскоре поступит в продажу по цене от 64 000 до 97 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Место для презентации выбрано не зря, ведь седан Audi A6 производят не только в Германии, но и в Китае. Для рынка Поднебесной модели немного увеличили колесную базу. А вот универсал Audi A6 Avant представят позже и в Европе.
Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)
Новый Audi A6 2023 узнается, прежде всего, по измененным бамперам и решетке радиатора. Кроме того, обновлены светодиодные фары и фонари седана. А еще расширена палитра цветов кузова и новые литые диски диаметром 19 и 20 дюймов.
Салон Audi A6 2023 изменился меньше — все свелось к замене ряда кнопок и новым подушкам передних сидений. Также несколько улучшена внутренняя отделка и добавлены новые ее варианты.
Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)
Седан Audi A6 получил новый базовый мотор — 2,0-литровую турбочетверку, дополненную 12-вольтной гибридной установкой. Она доступна в версиях мощностью 190 и 245 л. с.
Представлен новый Audi A6 2023: что изменилось в премиальном седане (фото)
Этот же двигатель работает в паре с электромотором в новом плаг-ин гибриде Audi A6L 55 TFSI e Quattro. Суммарная отдача составляет 367 л. с., а батарея позволяет проехать 54 км на электротяге.
Бензиновый 3,0-литровый V6 твин-турбо на 340 л. с. остался без изменений. В Европе Audi A6 также будет доступен с дизелями объемом 2,0 и 3,0 л.
По материалам:
Фокус
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