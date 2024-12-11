Представлен концепт смартфона Tesla с закругленными краями (фото) — Finance.ua
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Представлен концепт смартфона Tesla с закругленными краями (фото)

Фондовый рынок
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В последнее время в технологическом сообществе активно обсуждается возможность выпуска смартфона под брендом Tesla, несмотря на то, что основной бизнес компании Илона Маска сосредоточен на производстве электромобилей, накопителей энергии и солнечной энергии.
Если верить разным утечкам и презентациям, появившимся в сети, Tesla Phone может стать одним из самых революционных смартфонов на рынке.

Что известно о новинке

Илон Маск несколько раз комментировал возможность выпуска смартфона от Tesla. В начале ноября прошлого года он заявил, что у Tesla нет планов по созданию мобильного телефона, пока два гиганта смартфонов, Apple и Google, «не начнут делать что-то действительно плохое». Однако, несмотря на эти заявления, в сети продолжают появляться утечки и концептуальные дизайны вероятного Tesla Phone.
Представлен концепт смартфона Tesla с закругленными краями (фото)
Появившиеся в сети рендеры устройства показывают, что смартфон Tesla может иметь несколько уникальных и привлекательных особенностей. Смартфон может иметь классический изогнутый дизайн экрана. Верхняя и нижняя границы экрана могут быть едва заметны, создавая безрамочный вид.
Положение разъема наушников очень похоже на старые мобильные телефоны серии S от Samsung. Экран, вероятно, будет изогнут по краям, что придает элегантности и современности устройству. На задней панели телефона расположен овальный модуль камеры, содержащий по меньшей мере две камеры, а также вспышку и другие компоненты.
Это похоже на современные смартфоны с фокусом на высококачественной фотосъемке. Сбоку телефона есть металлическая рамка, которая добавляет прочность и стиль устройству. Помимо штатных кнопок питания и громкости, на другой стороне могут быть расположены две кнопки, возможно, связанные с фотосъемкой.
Это может включать специальные режимы съемки или быстрый доступ к камере. Внизу смартфона также отверстие, которое, возможно, является слотом для стилуса. Это добавляет функциональности и удобства для пользователей, предпочитающих работать со стилусом.
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По материалам:
itechua
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