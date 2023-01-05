Представлен клон Apple Watch Ultra под названием Fire Boltt Gladiator — Finance.ua

Представлен клон Apple Watch Ultra под названием Fire Boltt Gladiator Сегодня 02:18 — Фондовый рынок

Fire Boltt Gladiator получил 1.96-дюймовый HD-дисплей с пиковой яркостью 600 нит и ультратонкими рамками. Корпус защищен от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67.

Часы поддерживают вызовы по Bluetooth, оснащены динамиком и микрофоном, имеют 123 спортивных режима, включая 5 режимов с поддержкой GPS: бег с GPS, ходьбу с GPS, езду на велосипеде с GPS, пешую прогулку с GPS и маршрут с GPS.

Fire Boltt Gladiator может круглосуточно отслеживать сердечный ритм, мониторинг женского здоровья, мониторинг сна, оксигенацию крови, в том числе на непрерывной основе. Автономность часов достигает 7 дней, а в режиме ожидания может доходить до 20 дней. 10 минут зарядки обеспечат время автономной работы.

Смарт-часы имеют 8 различных дизайнов меню, вращающуюся заводную головку, которая должна позволить пользователям легко перемещаться по пользовательскому интерфейсу. Fire Boltt Gladiator выпускается в черном, синем, золотом и черном золотом цветах. Стоимость составляет 2499 рупий ($31). Продажа началась 30 декабря.

iLenta По материалам:

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