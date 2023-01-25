Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место — Finance.ua

Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место 25.01.2023, 01:17 — Технологии&Авто

Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место, Фото: SpaceCamper

Немецкая компания SpaceCamper представила практичный кемпер для электрических велосипедов SpaceCamperBike.

Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

Соучредитель SpaceCamper Бен Ваура часто ездит своим велосипедом. Однажды ему пришла в голову идея взять электрический велосипед и попытаться превратить его в полнофункциональный кемпер. Так и появился этот проект. Кемпер представили в начале 2023 года на выставке Caravaning в Штутгарте в Германии.

Основой SpaceCamperBike является грузовой велосипед Riese & Muller Load 75.

В грузовом отсеке SpaceCamperBike можно откинуть кресло и раскладную кровать для одного человека. Во время езды на велосипеде можно перевозить разный груз.

В кемпере предусмотрен небольшой стол, который можно использовать во время работы. Его можно достать где угодно.

Чтобы плохая погода не мешала отдыху или работе, кемпер оснастили брезентом. Он крепится к раме велосипеда как обычная палатка.

Грузовой электровелосипед Load 75 оснащен электромотором Bosch Cargo Line Cruiser, питающимся от двух батарей емкостью 500 Вт час. В качестве опций доступны гидравлические тормоза и внедорожные шины.

Кемпер SpaceCamperBike поступит в продажу летом этого года. Цены на него пока не объявлены.

Фокус По материалам:

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