Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место — Finance.ua
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Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место

Технологии&Авто
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Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место
Представлен кемпер, превращающий велосипед в практичное рабочее место, Фото: SpaceCamper
Немецкая компания SpaceCamper представила практичный кемпер для электрических велосипедов SpaceCamperBike.
Подробности рассказали на сайте Autoevolution.
Соучредитель SpaceCamper Бен Ваура часто ездит своим велосипедом. Однажды ему пришла в голову идея взять электрический велосипед и попытаться превратить его в полнофункциональный кемпер. Так и появился этот проект. Кемпер представили в начале 2023 года на выставке Caravaning в Штутгарте в Германии.
Основой SpaceCamperBike является грузовой велосипед Riese & Muller Load 75.
В грузовом отсеке SpaceCamperBike можно откинуть кресло и раскладную кровать для одного человека. Во время езды на велосипеде можно перевозить разный груз.
В кемпере предусмотрен небольшой стол, который можно использовать во время работы. Его можно достать где угодно.
Чтобы плохая погода не мешала отдыху или работе, кемпер оснастили брезентом. Он крепится к раме велосипеда как обычная палатка.
Грузовой электровелосипед Load 75 оснащен электромотором Bosch Cargo Line Cruiser, питающимся от двух батарей емкостью 500 Вт час. В качестве опций доступны гидравлические тормоза и внедорожные шины.
Кемпер SpaceCamperBike поступит в продажу летом этого года. Цены на него пока не объявлены.
По материалам:
Фокус
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