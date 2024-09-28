Представлен электровнедорожник Dongfeng с большим запасом хода (фото) — Finance.ua

Представлен электровнедорожник Dongfeng с большим запасом хода (фото)
Dongfeng объявила о выпуске нового электрического внедорожника M-Hero 917 Dragon Armor Edition. Автомобиль имеет эксклюзивный цвет Desert Storm Military Yellow и контрастную серебристую крышу.
Об этом пишет carnewschina.
Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition получил уникальную вертикальную компоновку радиаторной решетки, полностью закрытые колеса, широкие крылья в военном стиле, легкую переднюю дугу и многофункциональный кронштейн запасного колеса сзади.
Кронштейн предварительно оснащен расширительным портом флагштока и кронштейном стоп-сигнала высокого положения.
Кроме того, внедорожник оснащен многофункциональным задним буксировочным крюком и интегрированным разъемом питания для автофургона.
Автомобиль рассчитан на буксировку прицепа максимальным весом до 2,5 тонны, что делает его пригодным для буксировки фургонов, мотоциклов и лодок.
Дополнительные конфигурации включают колпаки колес, боковые ящики для инструментов, платформы на крыше, вспомогательные фары дальнего света, передние и задние габаритные фонари, буксировочные отверстия и электрические разъемы.
В автомобиле используются материалы из углеродного волокна аэрокосмического класса, покрывающие такие ключевые части, как передний и задний металлические бамперы, капот и крыша. Углеродное волокно занимает 22,3% поверхности автомобиля.
На внешних кронштейнах внедорожника крепятся различные инструменты для уличного использования, в том числе пожарный топор, топливный бак, лопата и огнетушитель.
Размеры нового Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition составляют 5052×2150×2059 мм с колесной базой 2950 мм.
Автомобиль предлагается в версиях EV (электромобиль) и EREV (электрический автомобиль с расширенным запасом хода, использующий ДВС для выработки электроэнергии).
Стандартный электромобиль имеет систему привода с четырьмя двигателями с общей исходящей мощностью 800 кВт. Запас хода по циклу CLTC составляет до 505 км. Версия EREV снабжена системой расширения запаса хода 1,5 Т с максимальной мощностью 145 кВт. Эта версия способна преодолеть до 1032 км.
Электрический внедорожник Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition поступит в продажу с 24 сентября по цене от $109 тыс. до $123 тыс.
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