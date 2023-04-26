Представлен электромобиль Cupra Tavascan: самый спортивный в семействе МЕВ — Finance.ua

Представлен электромобиль Cupra Tavascan: самый спортивный в семействе МЕВ
Компания Cupra дополнила свою модельную линейку интересным электромобилем — это купеобразный 5-дверный кроссовер Cupra Tavascan.
Причем создатели действительно пытались сделать новинку похожей на автомобили с кузовом «купе». Динамические наклоны передней и задней стойки крыши, заостренные фары и узкие фонари с треугольными элементами, а также большие колесные диски (для этого 4,64-метрового электромобиля предлагают 19- или даже 21-дюймовые колеса).
Электрический кроссовер построен на платформе МЭО, используемой для Volkswagen, Audi, Skoda и других электромобилей, однако он получил самые мощные варианты электромоторов. К примеру, стандартная версия Cupra Tavascan предлагает задний привод и один электродвигатель мощностью 286 «лошадей». А версия с полным приводом имеет два электродвигателя и 340 «лошадей» всего. Оба варианта оснащены аккумуляторами емкостью 77 кВтч, благодаря чему электромобиль может преодолеть дистанцию до 517 км (полный привод) или даже до 549 км (задний привод).
Также стоит отметить, что электрический кроссовер Cupra Tavascan получил подвеску с возможностью настройки жесткости амортизаторов и прогрессивного «спортивного» механизма руля. Кстати, спортивная тема продолжается и в салоне новинки: сиденье с массивными боковыми упорами, руль с кнопками для смены режимов движения. Также можно отметить «ребро» центральной консоли и 15-дюймовый дисплей.
Новинка Cupra Tavascan уже готовится к производству, однако ее все же придется немного подождать — продажи электромобиля стартуют только в 2024 году.
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