Представлен электромобиль Cupra Tavascan: самый спортивный в семействе МЕВ — Finance.ua
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Представлен электромобиль Cupra Tavascan: самый спортивный в семействе МЕВ

Технологии&Авто
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Представлен электромобиль Cupra Tavascan: самый спортивный в семействе МЕВ
Представлен электромобиль Cupra Tavascan: самый спортивный в семействе МЕВ, Фото: mezha.media
Компания Cupra дополнила свою модельную линейку интересным электромобилем — это купеобразный 5-дверный кроссовер Cupra Tavascan.
Причем создатели действительно пытались сделать новинку похожей на автомобили с кузовом «купе». Динамические наклоны передней и задней стойки крыши, заостренные фары и узкие фонари с треугольными элементами, а также большие колесные диски (для этого 4,64-метрового электромобиля предлагают 19- или даже 21-дюймовые колеса).
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Электрический кроссовер построен на платформе МЭО, используемой для Volkswagen, Audi, Skoda и других электромобилей, однако он получил самые мощные варианты электромоторов. К примеру, стандартная версия Cupra Tavascan предлагает задний привод и один электродвигатель мощностью 286 «лошадей». А версия с полным приводом имеет два электродвигателя и 340 «лошадей» всего. Оба варианта оснащены аккумуляторами емкостью 77 кВтч, благодаря чему электромобиль может преодолеть дистанцию до 517 км (полный привод) или даже до 549 км (задний привод).
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Также стоит отметить, что электрический кроссовер Cupra Tavascan получил подвеску с возможностью настройки жесткости амортизаторов и прогрессивного «спортивного» механизма руля. Кстати, спортивная тема продолжается и в салоне новинки: сиденье с массивными боковыми упорами, руль с кнопками для смены режимов движения. Также можно отметить «ребро» центральной консоли и 15-дюймовый дисплей.
Новинка Cupra Tavascan уже готовится к производству, однако ее все же придется немного подождать — продажи электромобиля стартуют только в 2024 году.
По материалам:
mezha.media
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