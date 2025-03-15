Представлен электрифицированный семейный минивэн с запасом хода 1400 км (фото) — Finance.ua
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Представлен электрифицированный семейный минивэн с запасом хода 1400 км (фото)

Технологии&Авто
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Представлен электрифицированный семейный минивэн с запасом хода 1400 км (фото)
Представлен электрифицированный семейный минивэн с запасом хода 1400 км (фото), Фото: SAIC
Представлен новый Maxus G50 PHEV. Электрифицированный семейный минивэн от концерна SAIC поступает в продажу по цене от 152 800 юаней ($21 000), а позже его начнут экспортировать.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Maxus G50 PHEV — младший брат электрической модели Mifa 9, в свое время побывавший на тесте Фокуса.
Фото: SAIC
Фото: SAIC
Две модели внешне очень похожи в анфас: у них высокий короткий капот и тонкие диодные фары.

Габариты Maxus G50 PHEV:

  • длина — 4825 мм;
  • ширина — 1825 мм;
  • высота — 1778 мм;
  • колесная база — 2800 мм.
В салоне SAIC Maxus G50 PHEV установлено два дисплея на передней панели. Передние сиденья разделены высокой консолью.
Фото: SAIC
Фото: SAIC
Доступны версии модели на 5, 6 и 7 мест. А вот комплектация у Maxus G50 PHEV одна — с климат-контролем, круиз-контролем и камерой заднего вида.
Фото: SAIC
Фото: SAIC
Плагин-гибрид оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 98 л. с. и 218-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.
Батарея емкостью 18,65 кВт∙ч позволяет проехать 85 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1405 км.
По материалам:
Фокус
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