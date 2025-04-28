Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000 — Finance.ua

Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000 Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000

Американский стартап Slate, получивший финансирование от Джефа Безоса, представил свою первую модель — электрический пикап Blank Slate. Его главная особенность — универсальность: благодаря сменным кузовным модулям он может трансформироваться в пятиместный SUV или двухместный фастбэк в стиле Jeep Wrangler.

Цена базовой версии стартует от $20 000 (820 000 грн.) с учетом государственных субсидий в США. Компания уже привлекла более $100 млн инвестиций, в том числе от Amazon.

Blank Slate построен на «скейтборде"-платформе и доступен с двумя батареями:

52,7 кВтч — запас хода до 241 км;

84,3 кВтч — запас хода до 386 км.

Несмотря на спартанскую комплектацию, Blank Slate имеет все базовые системы безопасности: ABS, ESC, камеру заднего вида, автоторможение, предупреждение столкновения и адаптивный дальний свет.

Производство стартует в 2026 году на новом заводе в Индианаполисе. Планируемый объем — 150 000 авто в год, а первые клиенты могут зарезервировать свое авто за $50.

MMR По материалам:

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