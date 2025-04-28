Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000

Технологии&Авто
17
Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000
Представлен электрический пикап Blank Slate от Джефа Безоса: цена $20 000
Американский стартап Slate, получивший финансирование от Джефа Безоса, представил свою первую модель — электрический пикап Blank Slate. Его главная особенность — универсальность: благодаря сменным кузовным модулям он может трансформироваться в пятиместный SUV или двухместный фастбэк в стиле Jeep Wrangler.
Цена базовой версии стартует от $20 000 (820 000 грн.) с учетом государственных субсидий в США. Компания уже привлекла более $100 млн инвестиций, в том числе от Amazon.
Blank Slate построен на «скейтборде"-платформе и доступен с двумя батареями:
  • 52,7 кВтч — запас хода до 241 км;
  • 84,3 кВтч — запас хода до 386 км.
Несмотря на спартанскую комплектацию, Blank Slate имеет все базовые системы безопасности: ABS, ESC, камеру заднего вида, автоторможение, предупреждение столкновения и адаптивный дальний свет.
Производство стартует в 2026 году на новом заводе в Индианаполисе. Планируемый объем — 150 000 авто в год, а первые клиенты могут зарезервировать свое авто за $50.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems