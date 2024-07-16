Представлен экономичный гибридный седан Changan Nevo A05 — Finance.ua

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Представлен экономичный гибридный седан Changan Nevo A05

Технологии&Авто
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Представлен экономичный гибридный седан Changan Nevo A05
Представлен экономичный гибридный седан Changan Nevo A05
Представлен новый подключаемый гибридный седан Changan Nevo A05, который получил дизайн передней части предшественника с закрытой решеткой радиатора, острыми фарами и логотипом бренда по центру.
Задняя часть была значительно изменена, оснащена новой группой сквозных фонарей. Новый автомобиль также ездит на шинах 215/55R17 или 225/45R18. Габариты составляют 4785×1840×1460 мм при колесной базе 2765 мм.
Новый Nevo A05 по-прежнему использует гибридную систему питания, состоящую из 1,5-литрового атмосферного двигателя Blue Whale (модель JL469Q1), который выдает максимальную мощность 72 кВт (97 л. с.), и электродвигателя (модель TZ270XY5) выдает максимальную мощность 158 кВт (212 л. с.), в сочетании с литий-железо-фосфатным аккумулятором от совместного предприятия CATL-Changan. Максимальная скорость составляет 185 км/ч. В настоящее время емкость аккумулятора и запас хода еще не объявлены.
В июне было продано 5041 единиц Nevo A05, что составило 1,59% доли рынка компактных седанов Китая. В первой половине 2024 года поставки линейки Changan Nevo составили 72 968 автомобилей, из которых 15 171 автомобиль был поставлен в июне, что на 12% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
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По материалам:
Portaltele
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