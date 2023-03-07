Представлен человекообразный робот Figure 01, который работает на базе искусственного интеллекта (видео) — Finance.ua

Представлен человекообразный робот Figure 01, который работает на базе искусственного интеллекта (видео) 07.03.2023, 00:13 — Технологии&Авто

Молодой стартап Figure, основанный в прошлом году, официально представил свою работу под названием Figure 01.

Figure 01 весит 60 кг, его высота составляет 168 см, скорость движения — 3.6 км/ч. За счет усовершенствованных электроприводов робот движется довольно плавно. Емкость аккумулятора не озвучивается, но он должен обеспечить до 5 часов автономной работы.

Figure создала 5 экспериментальных моделей. Устройства обладают 25 степенями свободы и способны сгибаться, поднимать предметы весом до 20 кг с пола и устанавливать их на шкаф. Разработчики планируют усовершенствовать подвижность рук и запустить пилотную программу Figure в 2024 году, в рамках которой 50 роботов будут работать на складе. Однако полный цикл проекта будет длиться 20-30 лет.

Figure не ограничивает свои амбиции использования гуманоидов в магазинах, производстве и складах. Компания верит, что группа роботов Figure 01 сможет колонизировать другие планеты.

iLenta По материалам:

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