Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги — Finance.ua
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Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги

Кредит&Депозит
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Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги
Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги
Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в банках, выводимых с рынка, более чем на 8,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Субъекты хозяйствования-заемщики банков, находящиеся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, могут реструктуризировать свою задолженность по кредитам и таким образом уменьшить для себя долговую нагрузку, восстановить кредитную историю, сохранить репутацию и отсрочить продажу прав требования по своему кредиту», — сказано в сообщении.
Бизнес уже подал в Фонд заявления на реструктуризацию кредитов более чем на 8,5 млрд грн, и количество таких заявлений постоянно растет.
«Реструктуризация кредита по программе Фонда выгодна всем сторонам. В первую очередь, заемщикам, поскольку они таким образом не накапливают задолженность и могут дальше работать в нынешние непростые времена. А банк под управлением Фонда получает денежный поток от обслуживания кредитов, который направляет на расчеты с выводимыми с рынка кредиторами банков», — подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Кто может реструктуризировать долги

Реструктуризировать свою задолженность по кредиту могут юридические лица, а также физические лица-предприниматели, отвечающие, в частности, следующим условиям:
  • не являются лицом, связанным с банком;
  • ранее не реструктуризировали задолженность по этому кредиту по программам Фонда.
Для этого заемщику-субъекту хозяйствования необходимо обратиться к банку-кредитору с соответствующим заявлением и предоставить обоснование обстоятельств, вызвавших обращение относительно реструктуризации, документы, подтверждающие эти обстоятельства, а также документы, подтверждающие финансовое положение и способность выполнять условия реструктуризации.

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По материалам:
Finance.ua
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