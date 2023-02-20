Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги — Finance.ua

Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги Сегодня 14:32 — Кредит&Депозит

Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в 8,5 млрд грн. Кто может реструктуризировать долги

Представители бизнеса подали заявления на реструктуризацию кредитов в банках, выводимых с рынка, более чем на 8,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Субъекты хозяйствования-заемщики банков, находящиеся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, могут реструктуризировать свою задолженность по кредитам и таким образом уменьшить для себя долговую нагрузку, восстановить кредитную историю, сохранить репутацию и отсрочить продажу прав требования по своему кредиту», — сказано в сообщении.

Бизнес уже подал в Фонд заявления на реструктуризацию кредитов более чем на 8,5 млрд грн, и количество таких заявлений постоянно растет.

«Реструктуризация кредита по программе Фонда выгодна всем сторонам. В первую очередь, заемщикам, поскольку они таким образом не накапливают задолженность и могут дальше работать в нынешние непростые времена. А банк под управлением Фонда получает денежный поток от обслуживания кредитов, который направляет на расчеты с выводимыми с рынка кредиторами банков», — подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Кто может реструктуризировать долги

Реструктуризировать свою задолженность по кредиту могут юридические лица, а также физические лица-предприниматели, отвечающие, в частности, следующим условиям:

не являются лицом, связанным с банком;

ранее не реструктуризировали задолженность по этому кредиту по программам Фонда.

Для этого заемщику-субъекту хозяйствования необходимо обратиться к банку-кредитору с соответствующим заявлением и предоставить обоснование обстоятельств, вызвавших обращение относительно реструктуризации, документы, подтверждающие эти обстоятельства, а также документы, подтверждающие финансовое положение и способность выполнять условия реструктуризации.

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