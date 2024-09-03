Председатель и член наблюдательного совета «Укрэнерго» уходят в отставку после увольнения Кудрицкого — Finance.ua
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Председатель и член наблюдательного совета «Укрэнерго» уходят в отставку после увольнения Кудрицкого

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Председатель и член наблюдательного совета «Укрэнерго» уходят в отставку после увольнения Кудрицкого
Председатель и член наблюдательного совета «Укрэнерго» уходят в отставку после увольнения Кудрицкого
Председатель наблюдательного совета «Укрэнерго» Даниель Доббени и его член Педер Андреасен досрочно прекращают свои полномочия из-за увольнения главы Владимира Кудрицкого, которое считают политически мотивированным.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
Вчера, 2 сентября, наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе главы Владимира Кудрицкого. Он представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети в ходе российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости.
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В ходе заседания большинство членов Наблюдательного совета приняли решение досрочно прекратить полномочия Владимира Кудрицкого с согласия сторон. Однако сегодня, 3 сентября, Даниэль Доббени и Педер Андреасен сообщили о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.
«Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя „Укрэнерго“ является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных причин», — говорится в их заявлении.
По материалам:
theБабель
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