Предприятия, покупающие импортируемую электроэнергию, будут защищены от плановых отключений, — Минэкономики Сегодня 12:40 — Энергетика

Предприятия, покупающие импортируемую электроэнергию, будут защищены от плановых отключений, — Минэкономики

Предприятия, покупающие импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной ими электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Сегодня перед нами стоит задача — создать возможность бесперебойной работы для наших предприятий и обеспечить запас прочности энергосистемы в условиях регулярных ударов государства-террориста по объектам энергоструктуры, ведь нужно, чтобы экономика работала», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с представителями отраслевых объединений и предприятий — крупнейшими потребителями электроэнергии.

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По словам главы Минэкономики, внедренный решением правительства механизм импорта электроэнергии из ЕС позволит производителям уменьшить зависимость от плановых отключений электроэнергии и будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины.

«Это было непросто, но нам удалось создать приемлемый рабочий механизм. Доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, в частности Румынии и Словакии, составляет 600 МВт в час. Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной ими электроэнергии», — отметила Свириденко.

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Она подчеркнула, что предложенный механизм, прописанный в принятом Кабинетом Министров Постановлении № 1 от 3 января 2023 года, поможет функционировать целым отраслям экономики, прежде всего тем, которые критически зависимы от бесперебойного энергоснабжения.

Отметим, 3 января Кабмин принял постановление об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода. Документ предусматривает дополнительные гарантии для участников рынка, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

По данным Минэнерго, сейчас согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый час, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

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