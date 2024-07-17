Предпринимателям разрешили начинать хозяйственную деятельность без разрешений и лицензий — достаточно подать декларацию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предпринимателям разрешили начинать хозяйственную деятельность без разрешений и лицензий — достаточно подать декларацию

53
Парламент поддержал во втором чтении законопроект, способствующий дерегуляции бизнеса (№ 7331) — до конца военного положения предприниматели, желающие начать собственное дело, могут вместо получения необходимых разрешений и лицензий просто подать соответствующую декларацию. Данная декларация будет приравниваться к статусу разрешения или лицензии.
Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа», Елена Шуляк.
По ее словам, принятый законопроект об упрощении условий осуществления хозяйственной деятельности в период действия военного положения в Украине переводит получение разрешений и лицензий, необходимых для начала собственного дела, на декларативный принцип, то есть поданная декларация приравнивается к статусу разрешения или лицензии. Это значительно упростит условия ведения бизнеса.
Шуляк отметила: теперь украинцы смогут начинать собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто задекларировав соответствующую деятельность. Исключение — высокорискованные виды деятельности, перечень которых утвердит Кабмин. Подать предусмотренные законодательством документы типа заявки на продление действия разрешений, соответствующей отчетности и других документов нужно будет после окончания действия военного положения. Все это, считает Шуляк, поможет бизнесу подстроиться под условия работы во время войны, будет стимулировать деловую активность и способствовать развитию экономики.
«Поддержка бизнеса во время войны — необходимость. Так что принятие этого законопроекта позволит создать максимально удобные условия для ведения бизнеса. Предприниматели смогут быстро возобновить работу, которая была приостановлена ​​из-за боевых действий, или начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным. Это то, чего действительно очень хочет бизнес, потому что часто лицензирование в нашей стране — это просто коррупция, ничего хорошего не несущая экономике страны», — подчеркнула Елена Шуляк.
Поддержанный в Парламенте законопроект предусматривает, что:
  • декларация, поданная по этому закону, приравнивается по статусу к разрешению, лицензии или другим результатам предоставления публичных (электронных публичных) услуг. А декларации о ведении хозяйственной деятельности, поданные ранее, продолжают действовать в соответствии с этим законом;
  • декларация может быть подана в любом месте страны — независимо от того, где расположено предприятие или проживает предприниматель;
  • декларация будет действительна на период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены). После этого предприниматель должен обратиться за соответствующими разрешениями или лицензиями в разрешительные органы. В случае такого обращения декларация будет действовать до получения разрешения или отказа;
  • полученные ранее разрешения, лицензии, сроки которых истекают, автоматически продлеваются до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но на срок не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены);
  • в период действия военного положения переоформлять ранее полученные разрешительные документы, вносить изменения в информацию в декларации и т. п. не требуется — даже если наступили определенные законодательством сроки для этого;
  • обязательные отчеты, сообщения, документы, которые не подавались во время военного положения, должны быть представлены до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены);
  • плановые проверки по выдаче разрешительных документов на время действия военного положения прекращаются.
«К видам деятельности, на которых не распространяется действие закона, относится деятельность, которая может привести к угрозе национальным интересам, негативному влиянию на функционирование объектов критической инфраструктуры, нарушению нормальных условий жизнедеятельности населения, негативному влиянию на экологическую безопасность», — отметила Шуляк.
В течение 15 дней после вступления в силу закона разрешительные органы опубликуют на своих официальных вебсайтах перечни деклараций об осуществлении хозяйственной деятельности, которые были поданы до вступления в силу настоящего Закона. Правительство же в течение 2 месяцев должно принять подзаконные акты, необходимые для выполнения закона.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.