Предприниматели в ПУМБ за полгода разместили более 17 тысяч онлайн-депозитов — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Предприниматели в ПУМБ за полгода разместили более 17 тысяч онлайн-депозитов Сегодня 13:15 — Фондовый рынок

Предприниматели в ПУМБ за полгода разместили более 17 тысяч онлайн-депозитов

Количество онлайн-депозитов, размещенных предпринимателями в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ), превысило 17 000 счетов.

онлайн через интернет-банкинг ПУМБ Digital Business была предоставлена корпоративным клиентам еще в октябре прошлого года и, немного более чем за шесть месяцев с момента внедрения функционала, получила значительный спрос среди предпринимателей. Возможность открыть депозит «Стандартный» онлайн через интернет-банкинг ПУМБ Digital Business была предоставлена корпоративным клиентам еще в октябре прошлого года и, немного более чем за шесть месяцев с момента внедрения функционала, получила значительный спрос среди предпринимателей.

Основные преимущества онлайн-депозита «Стандартный» — простота оформления из любой точки страны и даже мира, а также процентная ставка до 10,5%* годовых, которая выше, чем в отделениях.

Это позволяет клиентам не только экономить время, но и открывает доступ к более эффективному управлению собственными средствами с гарантированным доходом!

Кроме получения процентов, что является источником дополнительной прибыли для компании, депозиты в ПУМБ — это всегда безопасный и надежный способ сохранения финансов.

Напомним, оформить депозит онлайн в ПУМБ можно как ФЛП, так и юридическим лицам. Те же предприниматели, которые еще не являются клиентами банка, уже сейчас могут воспользоваться преимуществами дистанционного обслуживания в ПУМБ и открыть счет для ФЛП и юрлиц полностью удаленно по ссылке

*Процентная ставка актуальна на дату размещения

ПУМБ По материалам:

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