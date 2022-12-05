Предприниматели потеряли 5-16% дохода из-за повреждения энергосистемы — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предприниматели потеряли 5-16% дохода из-за повреждения энергосистемы — эксперт

7
Отечественные предприниматели потеряли 5-8% дохода, а в некоторых областях 15-16% из-за повреждения энергосистемы Украины.
Об этом сказал генеральный директор Союза малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав Быковец в еженедельной информационно-аналитической программе «Насправді».
«Если вспоминать тот удар, который произошел 16 ноября, я видел данные по общепитам, торговле, то потери составили от 3-5%. То есть из-за отсутствия света, из-за так называемых простоев, на которые становились те или иные предприятия. Худшая ситуация была после 23 ноября, по Украине это было 5-8% потерь, а по отдельным областям они составляли 15-16%. Единственная область у которой не было потерь — это Житомирская», — говорит эксперт.
В частности, самые большие проблемы, с которыми сейчас сталкивается бизнес, — это полная остановка производства, простой, разрыв логистических цепочек, рост себестоимости, сокращение спроса заказов, потеря клиентов и дохода.
По мнению эксперта, легче строить свою деятельность тем, у кого есть генераторы. Но многие заведения общепита уже сократили режим работы, пересмотрели свое меню, чтобы исключить из него те блюда, которые требуют определенного количества энергоемкости.
Быковец убежден, что закупка генераторов, уплата таможенной пошлины, бензин и дизель, на которых работает генератор, будет ложиться на себестоимость продукции.
Место для вашей рекламы
«Мне трудно сказать, во что это будет выливаться, но то, что будет подорожание той или иной продукции, стоимости работ, услуг — это однозначно. Поскольку мы понимаем, что бизнес себе в убыток не будет работать», — резюмировал Быковец.
Как сообщалось, использование генераторов, по разным оценкам, приводит к росту затрат на электроэнергию в 3-5 раз. По данным Минэкономики, в ноябре украинцы потратили на импорт генераторов $119 млн, что в 2,5 раза больше, чем в октябре.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.