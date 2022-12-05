Предприниматели потеряли 5-16% дохода из-за повреждения энергосистемы — эксперт Сегодня 21:00

Отечественные предприниматели потеряли 5-8% дохода, а в некоторых областях 15-16% из-за повреждения энергосистемы Украины.

Об этом сказал генеральный директор Союза малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав Быковец в еженедельной информационно-аналитической программе « Насправді ».

«Если вспоминать тот удар, который произошел 16 ноября, я видел данные по общепитам, торговле, то потери составили от 3-5%. То есть из-за отсутствия света, из-за так называемых простоев, на которые становились те или иные предприятия. Худшая ситуация была после 23 ноября, по Украине это было 5-8% потерь, а по отдельным областям они составляли 15-16%. Единственная область у которой не было потерь — это Житомирская», — говорит эксперт.

В частности, самые большие проблемы, с которыми сейчас сталкивается бизнес, — это полная остановка производства, простой, разрыв логистических цепочек, рост себестоимости, сокращение спроса заказов, потеря клиентов и дохода.

По мнению эксперта, легче строить свою деятельность тем, у кого есть генераторы. Но многие заведения общепита уже сократили режим работы, пересмотрели свое меню, чтобы исключить из него те блюда, которые требуют определенного количества энергоемкости.

Быковец убежден, что закупка генераторов, уплата таможенной пошлины, бензин и дизель, на которых работает генератор, будет ложиться на себестоимость продукции.

«Мне трудно сказать, во что это будет выливаться, но то, что будет подорожание той или иной продукции, стоимости работ, услуг — это однозначно. Поскольку мы понимаем, что бизнес себе в убыток не будет работать», — резюмировал Быковец.

Как сообщалось, использование генераторов, по разным оценкам, приводит к росту затрат на электроэнергию в 3-5 раз. По данным Минэкономики, в ноябре украинцы потратили на импорт генераторов $119 млн, что в 2,5 раза больше, чем в октябре.

Укрінформ По материалам:

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