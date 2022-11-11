Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк Сегодня 11:01 — Финтех и Карты

Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк

Предприниматели, которые обслуживаются в ПриватБанк е, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами даже при отключении электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Во время отключения электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение Терминал, а также с помощью платежного QR кода и Приват24.

Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал.

Как это сделать

Скачать приложение Терминал, зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.

Подключение терминала займет пару минут.

Как принимать оплату. Всё так же, как при работе с обычным POS-терминалом. Только сумму вы набираете в приложении «Терминал». Далее процесс без изменений: покупатель прикладывает карту или гаджет к вашему смартфону, происходит обмен данными, поступает ответ от процессингового центра об успешности транзакции. Чек вы отправляете покупателю на e-mail.

Абонплаты за использование сервиса нет, есть только комиссия 1,3% за каждую транзакцию.

Как создать QR-код

Также торговцы при отсутствии электричества могут использовать QR-код своего POS-терминала в смартфоне.

Нужно зайти в телеграм-бот , нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинается на S, например S1240RWZ).

Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR-код продавца, ввести сумму товара и подтвердить операцию.

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