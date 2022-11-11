Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк

Финтех и Карты
34
Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк
Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк
Предприниматели, которые обслуживаются в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами даже при отключении электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Во время отключения электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение Терминал, а также с помощью платежного QR кода и Приват24.
Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал.

Как это сделать

Скачать приложение Терминал, зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.
Подключение терминала займет пару минут.
Как принимать оплату. Всё так же, как при работе с обычным POS-терминалом. Только сумму вы набираете в приложении «Терминал». Далее процесс без изменений: покупатель прикладывает карту или гаджет к вашему смартфону, происходит обмен данными, поступает ответ от процессингового центра об успешности транзакции. Чек вы отправляете покупателю на e-mail.
Абонплаты за использование сервиса нет, есть только комиссия 1,3% за каждую транзакцию.

Как создать QR-код

Также торговцы при отсутствии электричества могут использовать QR-код своего POS-терминала в смартфоне.
Нужно зайти в телеграм-бот, нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинается на S, например S1240RWZ).
Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR-код продавца, ввести сумму товара и подтвердить операцию.

Лучшие карты для снятия наличных денег 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.