Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества — ПриватБанк
Предприниматели, которые обслуживаются в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами даже при отключении электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Во время отключения электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение Терминал, а также с помощью платежного QR кода и Приват24.
Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал.
Как это сделать
Скачать приложение Терминал, зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.
Подключение терминала займет пару минут.
Как принимать оплату. Всё так же, как при работе с обычным POS-терминалом. Только сумму вы набираете в приложении «Терминал». Далее процесс без изменений: покупатель прикладывает карту или гаджет к вашему смартфону, происходит обмен данными, поступает ответ от процессингового центра об успешности транзакции. Чек вы отправляете покупателю на e-mail.
Абонплаты за использование сервиса нет, есть только комиссия 1,3% за каждую транзакцию.
Как создать QR-код
Также торговцы при отсутствии электричества могут использовать QR-код своего POS-терминала в смартфоне.
Нужно зайти в телеграм-бот, нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинается на S, например S1240RWZ).
Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR-код продавца, ввести сумму товара и подтвердить операцию.
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