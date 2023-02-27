Предприниматели могут получить грантовую поддержку от правительства Германии — Finance.ua
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Предприниматели могут получить грантовую поддержку от правительства Германии

Личные финансы
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Предприниматели могут получить грантовую поддержку от правительства Германии
Предприниматели могут получить грантовую поддержку от правительства Германии
Ощадбанк приступил к реализации программы по предоставлению грантовой поддержки предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Программа «Доступ к финансированию и поддержка устойчивости ММСП в Украине» финансируется правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) и Фондом развития предпринимательства (ФРП).

Детали гранта

Грантовая поддержка правительства Германии составляет до 30% стоимости проекта.
Для участия в программе рассматриваются проекты с целевым использованием средств на закупку, модернизацию и реконструкцию основных средств, а также пополнение оборотных средств.
Максимальная сумма проекта составляет 240 тысяч евро без НДС в гривневом эквиваленте.
В программе могут принять участие любые юридические лица частной формы собственности, зарегистрированные в Украине.

Профессиональное сопровождение предпринимателей

Вторым компонентом программы является повышение предпринимательского потенциала и развитие компетенций ММСП посредством профессионального сопровождения бенефициаров проекта менеджмент-консультантами Всеукраинской ассоциации консультантов по управлению CMC-Ukraine.
Представители бизнеса будут получать консультации по широкому спектру тем, в частности, по расширению рынков сбыта (включая экспорт), разработке и адаптации стратегий, операционной и производственной эффективности, цифровой трансформации, релокации бизнеса.
Согласно условиям программы, заявки на грантовую поддержку принимаются до 25 апреля 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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