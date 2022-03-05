Предпринимателей просят по возможности платить единый налог, но за несвоевременную уплату не штрафуют — ГНС — Finance.ua
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Предпринимателей просят по возможности платить единый налог, но за несвоевременную уплату не штрафуют — ГНС

Сегодня 11:00Казна и Политика
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Предпринимателей просят по возможности платить единый налог, но за несвоевременную уплату не штрафуют — ГНС
Как сообщили в ГНС, в условиях военного положения в Украине к налогоплательщикам, в том числе ФЛП, не применяются штрафы за отсутствие возможности своевременно уплатить налоги и сборы в бюджет.
Налоговики просят ФЛП — плательщиков ЕН первой и второй групп по возможности выполнять свой налоговый долг и уплачивать единый налог.
В 2022 году ФЛП — плательщики ЕН первой-второй групп должны уплачивать фиксированную сумму единого налога ежемесячно. В течение года фиксированные ставки единого налога остаются прежними. Предпринимателям первой-второй групп уплачивать единый налог нужно также за месяцы, в которых доход не получали.
Ставка ЄП:
  • для первой группы — до 10% от прожиточного минимума, установленного на начало года (в 2022 году — 2481 грн, то есть 248,1 грн в месяц).
  • для второй группы — до 20% от минимальной зарплаты, которая на начало 2022 года составляла 6500 грн (единый налог за месяц — 1300 грн в месяц).
Также ФЛП — плательщики ЕН первой и второй групп в соответствии с законодательством могут произвести уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период, но не более чем до конца текущего отчетного года.
Уплату налогов предприниматели могут произвести как в наличной, так и безналичной форме. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, оплату можно произвести платежными картами с помощью онлайн-банкинга.
По материалам: Finance.UA
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