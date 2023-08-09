Предоставляют ли компании дополнительные выходные сотрудникам (инфографика) — Finance.ua

Предоставляют ли компании дополнительные выходные сотрудникам (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Предоставляют ли компании дополнительные выходные сотрудникам (инфографика)

Уже 18 месяцев украинцы трудятся без дополнительных выходных, так как в Украине во время военного положения остановлено положение Кодекса законов о труде (КЗоТ) касательно официальных праздничных и нерабочих дней. Согласно им, Рождество, Новый год, майские праздники и т. д. , если они совпадают с выходным, не подлежат переносу на следующий день после праздничного или нерабочего дня.

Однако работодатели могут самостоятельно устанавливать график работы предприятия. Но, как показывает практика, большинство компаний работают по графику рабочих дней.

Work.ua поинтересовался у украинских работодателей, предоставляют ли они своим сотрудникам дополнительные выходные по случаю официальных государственных и религиозных праздников. И вот какие результаты мы получили.

49% респондентов ответили, что их предприятия работают без дополнительных выходных. 37% опрошенных отметили, что выбирают отдыхать или работать в зависимости от праздника. И только 15% участников опроса указали, что у них такой же график работы, как до полномасштабной войны.

Следует отметить: работать, волонтерить, помогать украинцам и просто успевать жить в таком ритме довольно тяжело. Хотя понятно, ради чего мы это делаем, чтобы приблизить победу Украины. Но давать отдых, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью работников, тоже нужно, говорят представители бизнеса.

Галина Дрогомирецкая, MHPSS officer Premiere Urgence Internationale:

— Сейчас важно иметь такие выходные. Люди устали, эмоционально и психологически истощены, а значит, их производительность снижена. Выходной — это возможность перезагрузиться, восстановиться.

Если из-за специфики бизнеса нет возможности делать дополнительные выходные дни, можно попытаться договариваться о сокращенном рабочем дне.

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