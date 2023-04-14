Предоставление услуги по проставлению апостиля на официальных документах, выданных ГНС — Finance.ua

Предоставление услуги по проставлению апостиля на официальных документах, выданных ГНС Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых ГНС и его территориальными органами, производится Государственной налоговой службой Украины в соответствии с Правилами проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, утвержденных приказом МИД, МВД, МОН, Минфина, Минюста от 17 марта 2023 года.

Об этом пишет ГНС.

Кто может обращаться по поводу предоставления услуги

Апостиль проставляется по требованию подписавшего документ или по требованию физического/юридического лица (их представителей).

Пакет документов:

Для проставления апостиля необходимо подать:

1. оригинал документа, на котором проставляется апостиль, или его заверенную в установленном порядке копию;

2. документ об оплате услуги по проставлению апостиля или документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты, или его копию, удостоверенную в установленном порядке;

3. заявление от лица, подающего такие документы.

Учитывая положения абзаца первого статьи 1 и абзаца второго статьи 11 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (далее — Конвенция), в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), который направляется в ГНС для проставления апостиля, и страну назначения использования такого документа (документов).

Актуальный перечень государств-участников Конвенции находится на сайте Гаагской конвенции по международному частному праву (аббревиатура на англ. языке — HCCH).

Пунктом 3 Правил определен перечень документов, где апостиль не проставляется.

Подача документов

С целью получения услуги по проставлению апостиля документы подаются в установленном законом порядке в Государственную налоговую службу Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.

Плата за предоставление услуги по проставлению апостиля

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 01.02.2023 № 54 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 03.03.2023 под № 395/39451 (далее — приказ Минфина № 54), установлена плата за предоставление услуги по проставлению апостиля на документах, которые выдаются ГНС и его территориальными органами и предназначены для использования на территории других государств, в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня — 51 грн).

В соответствии с пунктом 2 приказа Минфина № 54 и абзацем второго пункта 2 приказа Министерства юстиции Украины от 18.12.2003 № 161/5 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 19.12.2003 под № 119, с изменениями, от внесения платы освобождаются лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп, лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны, граждане, относящиеся к первой категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и дети-сироты в случае проставления апостиля на документах, касающиеся непосредственно этих граждан.

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