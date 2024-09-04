Предложений работы в ІТ становится все больше: для кого есть больше всего вакансий — Finance.ua

Предложений работы в ІТ становится все больше: для кого есть больше всего вакансий Сегодня 13:01 — Личные финансы

Предложений работы в ІТ становится все больше: для кого есть больше всего вакансий, unsplash

В августе компании опубликовали на сайте jobs.dou.ua рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Возросло количество удаленных позиций.

Об этом сообщает DOU.

Отмечается, что в августе на сайте была опубликована 5421 вакансия. Это на 200 больше, чем в июле этого года, и самый высокий показатель с начала большой войны.

График: DOU

Количество вакансий

В августе выросло количество вакансий для 27 специализаций и снизилось для 20.

Среди популярных категорий заметно больше предложений для Project Managers (+18%), PHP (+17%) и специалистов по финансам (+13%). В то же время на 18% стало меньше вакансий у Python, на 29% у Embedded и на 26% у Hardware.

График: DOU

Постепенно растет количество вакансий для специалистов по Node.js. В августе для них было 187 предложений — это самый высокий показатель за последние два года. Также в последние два месяца прослеживается положительная тенденция для специалистов по C++.

Спрос на DevOps стабилен с начала 2023 года. В августе для них было 159 вакансий.

Количество вакансий для аналитиков, QA и Project Manager продолжает расти. 352 предложения для аналитиков в августе — больше, чем в феврале 2022 года. Для QA было 319 вакансий — лучший показатель с сентября 2022 года. 245 вакансий для РМ — лучший показатель с момента полномасштабного вторжения.

Спрос на специалистов по Data Engineering и Data Science вырос в начале этого года и остается на одном уровне — 66 вакансий в августе для Data Engineer и 53 для Data Scientist. Спрос на AI/ML-специалистов несколько снизился в августе, однако тоже остается выше, чем в 2022−23 годах.

Вакансий для Hardware Engineers в августе стало меньше, однако общая тенденция положительная.

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Со второго квартала этого года стало меньше должностей для архитекторов. В августе для них было 26 вакансий, что на 11 меньше, чем в июле. Спрос на Engineering Managers остается стабильным (27 вакансий), а на других технических специалистов C-level в августе резко возрос (51 вакансия).

Количество вакансий для дизайнеров держится на том же уровне, что в июле (243 вакансии, +4 за месяц). Вакансий для художников становится меньше: 35 вакансий в августе (-3 за месяц). Увеличилось предложение для аниматоров, однако их традиционно не очень много (13 в августе, +5 за месяц).

Среди нетехнических специализаций больше всего вакансий в категории Marketing — 583 вакансии, что больше, чем в начале 2022 года. Число вакансий для этих специалистов постепенно растет.

Также становится больше вакансий для специалистов по HR (213 вакансий — наибольший показатель с марта 2022 года), финансов (174 вакансии) и юристов (77 вакансий).

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Спрос на специалистов по продажам стабилен (307 вакансий в августе).

Количество miltech-вакансий в августе снизилось до 225 с рекордных 257 вакансий в июле. Откликов на них стало меньше пропорционально: и в июле, и в августе на одну вакансию приходилось более 8 откликов.

График: DOU

Предложения для удаленной работы

Наиболее активно в этом году растут ремоут-вакансии и вакансии за границей. В августе было 3713 предложений с возможностью работать удаленно (+204 в месяц) и 652 предложения за границей.

Стало больше вакансий в Киеве (2386 в августе), в остальных городах преимущественно без изменений.

Больше всего вакансий в августе было размещено для специалистов с опытом работы 1−3 года (1744) и 3−5 лет (1704).

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Стало заметно больше вакансий для специалистов с опытом 1−3 года (149 в месяц) и 3−5 лет (46 в месяц). В других категориях практически без изменений.

Среди опытных специалистов с опытом от пяти лет больше всего вакансий для разработчиков, специализирующихся на Front-end, Java, Node. js, .NET, Python, а также специалистов по QA и DevOps.

Среди специалистов с опытом до пяти лет или без опыта работы чаще всего ищут специалистов по маркетингу.

Среднее количество откликов на вакансию

Среднее количество откликов почти не изменилось за месяц и составляет почти 29 откликов на одну вакансию.

График: DOU

Лидерами по количеству откликов остаются Front-end (около 101 отклика на вакансию) и QA (85 откликов). Среди нетехнических специализаций — HR (в среднем 44 откликов на вакансию).

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