Предложение свинины не успевает за спросом — Finance.ua

Предложение свинины не успевает за спросом Сегодня 05:58 — Казна и Политика

Отрасль свиноводства не производит требуемый объем продукции. В Украине спрос на свинину превышает предложение, а в отношении сала и подавно.

Об этом рассказал эксперт и практик отрасли Артур Лоза в интервью GrowHow

По его мнению, отечественное промышленное свиноводство способно нарастить объем производства.

«По нашим оценкам, максимальное потребление свинины в новейшей истории Украины достигало почти миллиона тонн (960−990 тыс. т), а производство составляло 750−765 тыс. т. Так случилось, что в новом тысячелетии предложение никак не успевает за спросом», — уточнил Артур Лоза.

Он подчеркнул, что такая ситуация складывается, несмотря на то, что свинина относится к перечню элитных продуктов по сравнению с более дешевой курятиной.

«Кстати, такая тенденция заметна и на международном рынке. Во всем мире и у нас сокращается количество свиней в приусадебных хозяйствах. Людей, желающих заниматься свиноводством, чистить навоз, становится все меньше. Поэтому в этом сегменте не ожидаем существенного всплеска», — подытожил эксперт.

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