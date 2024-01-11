Предложение свинины не успевает за спросом — Finance.ua

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Предложение свинины не успевает за спросом

Казна и Политика
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Отрасль свиноводства не производит требуемый объем продукции. В Украине спрос на свинину превышает предложение, а в отношении сала и подавно.
Об этом рассказал эксперт и практик отрасли Артур Лоза в интервью GrowHow.
По его мнению, отечественное промышленное свиноводство способно нарастить объем производства.
«По нашим оценкам, максимальное потребление свинины в новейшей истории Украины достигало почти миллиона тонн (960−990 тыс. т), а производство составляло 750−765 тыс. т. Так случилось, что в новом тысячелетии предложение никак не успевает за спросом», — уточнил Артур Лоза.
Он подчеркнул, что такая ситуация складывается, несмотря на то, что свинина относится к перечню элитных продуктов по сравнению с более дешевой курятиной.
«Кстати, такая тенденция заметна и на международном рынке. Во всем мире и у нас сокращается количество свиней в приусадебных хозяйствах. Людей, желающих заниматься свиноводством, чистить навоз, становится все меньше. Поэтому в этом сегменте не ожидаем существенного всплеска», — подытожил эксперт.
По материалам:
AgroPortal.ua
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