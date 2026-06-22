Предлагаемые Тереховым основы послевоенного восстановления гарантируют динамичный рост экономики, — эксперт Сегодня 15:10

Предлагаемые Тереховым основы послевоенного восстановления гарантируют динамичный рост экономики, — эксперт

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ положительно оценил предложения главы Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по экономической специализации регионов. По мнению эксперта, такой подход гарантирует скорейшее восстановление и динамичный рост экономики.

После войны, уверен Кущ, Украине придется «пересобрать» модель размещения производительных сил в соответствии с теми ресурсами, которые будут формировать нашу экономическую конкурентоспособность. Производительные силы включают природные ресурсы, энергетику, базовую инфраструктуру, промышленный и научный потенциал, образовательную систему, человеческие ресурсы.

«Украина должна сформировать что-то вроде «генерального экономического штаба», чтобы сформировать новую модель размещения производительных сил.

Экономическая география должна вернуться на страницы правительственных стратегий и программ восстановления Украины", — подчеркнул аналитик

Он объяснил, что экономическое районирование — это территориальная организация, которая предусматривает распределение территорий с учетом объективных закономерностей территориального разделения труда. Причем в Украине такая система до сих пор отсутствует.

«Тем более масштабным вызовом является формирование новой модели размещения производительных сил после войны в соответствии с последствиями разрушения во время войны. Но какой должна быть новая модель размещения производительных сил? Прежде всего она должна базироваться на экономической специализации регионов, а не на „уравнительных“ подходах», — отметил экономист.

По его словам, каждый территориально-экономический район должен стать многофункциональным межсекторальным кластером развития со своей специализацией.

«Важно, что эту тему недавно актуализировал городской голова Харькова Игорь Терехов, который возглавляет и Ассоциацию прифронтовых городов и общин. Игорь Терехов отметил, что послевоенное восстановление Украины должно базироваться на экономической специализации регионов и максимальном использовании их сильных сторон и факторов конкурентоспособности. Именно это обеспечит и быстрое восстановление экономики, и ее динамичный рост», — констатировал Алексей Кущ.

Олексій Кущ По материалам:

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