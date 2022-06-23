Предельный срок подачи годовой налоговой декларации — Finance.ua

До 20 июля 2022 года граждане, обязанные отчитываться о прошлогодних доходах, должны подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.
Об этом пишет Сектор информационного взаимодействия ГУ ГНС в Волынской области.
Такое требование к декларантам содержит Закон Украины от 26 мая 2022 года № 2260-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения» (далее — Закон) № 2260), вступивший в силу 27 мая 2022 года.
Ранее, учитывая период военного положения, Закон Украины от 24 марта 2022 года № 2142-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения» отсрочил подачу декларации до момента отмены или прекращения военного положения.
Со вступлением в силу Закона № 2260 налогоплательщики, имеющие возможность своевременно исполнять налоговые обязанности при условии подачи налоговой отчетности до 20 июля 2022 года и уплаты налогов и сборов в срок не позднее 31 июля 2022 года, освобождаются от ответственности в период с 24 февраля 2022 года.