Предателей лишат государственных наград: что устанавливает закон — Finance.ua
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Предателей лишат государственных наград: что устанавливает закон

Казна и Политика
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Верховная Рада Украины приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Президентский проект № 11 410 поддержали 283 депутата, пишет РБК.
Президент Владимир Зеленский представил этот законопроект в июле.
Законом предусмотрено, что суд может установить дополнительное наказание в виде лишения государственных наград лиц, признанных виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Суд, вынося приговор, должен решить, в том числе, вопрос есть основания для лишения обвиняемого государственной награды Украины.
Закон также предусматривает лишение государственных наград решением СНБО, введенным в действие указом президента Украины.
Также установлено, что лицо, лишенное государственных наград Украины, лишается права на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке, отдельные лица, награжденные государственными наградами, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, сохраняют статус награжденных, а также возможность пользоваться соответствующими правами и льготами.
В настоящее время лишение государственных наград может быть осуществлено только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда.
До этого времени положения Уголовного кодекса Украины не предусматривали такого вида наказания, как лишение государственной награды Украины.
По материалам:
Finance.ua
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