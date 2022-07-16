Правительство выделило в запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен — Finance.ua

Правительство выделило в запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Правительство выделило в запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,409 млрд гривен на приобретение резервного запаса оборудования и материалов для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Средства выделяются для бесперебойного предоставления коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона 2022/23 года.

Об этом свидетельствует распоряжение от 13 июля 2022 г. № 602-р

Согласно документу, средства выделены для Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательного института «УкрНИИводоканалпроект» на приобретение:

мобильных установок очистки воды;

автоцистерн для перевозки питьевой воды;

дизель-генераторов;

газогенераторов;

дренажно-фекальных насосов;

передвижных котельных;

горюче-смазочных материалов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.