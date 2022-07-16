Правительство выделило в запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен — Finance.ua

Правительство выделило в запас материалов для отопительного сезона 1,4 млрд гривен
Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,409 млрд гривен на приобретение резервного запаса оборудования и материалов для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Средства выделяются для бесперебойного предоставления коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона 2022/23 года.
Об этом свидетельствует распоряжение от 13 июля 2022 г. № 602-р.
Согласно документу, средства выделены для Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательного института «УкрНИИводоканалпроект» на приобретение:
- мобильных установок очистки воды;
- автоцистерн для перевозки питьевой воды;
- дизель-генераторов;
- газогенераторов;
- дренажно-фекальных насосов;
- передвижных котельных;
- горюче-смазочных материалов.
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