Правоохранители задержали «благотворителей», подозреваемых в присвоении собранных для ВСУ 9 млн грн — Finance.ua

Правоохранители задержали «благотворителей», подозреваемых в присвоении собранных для ВСУ 9 млн грн
Оперативники уголовного розыска совместно с Киберполицией Киева и следователями Главного следственного управления разоблачили деятельность группы лиц, которые под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Подозреваемые действовали по такой схеме: организатор — 37-летний депутат одного из городских советов в Сумской области — создал два колл-центра в Киеве и Днепре. Их сотрудники звонили по телефону бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты благотворительной организации.
Вырученные деньги пересылали на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и распределяли между собой.
Следователи установили, что таким образом им удалось собрать около 9 млн грн и обмануть около 6000 человек.
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