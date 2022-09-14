Правоохранители задержали «благотворителей», подозреваемых в присвоении собранных для ВСУ 9 млн грн — Finance.ua

Правоохранители задержали «благотворителей», подозреваемых в присвоении собранных для ВСУ 9 млн грн Сегодня 16:47 — Криминал

Правоохранители задержали «благотворителей», подозреваемых в присвоении собранных для ВСУ 9 млн грн, cyberpolice.gov.ua

Оперативники уголовного розыска совместно с Киберполицией Киева и следователями Главного следственного управления разоблачили деятельность группы лиц, которые под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Подозреваемые действовали по такой схеме: организатор — 37-летний депутат одного из городских советов в Сумской области — создал два колл-центра в Киеве и Днепре. Их сотрудники звонили по телефону бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты благотворительной организации.

Вырученные деньги пересылали на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и распределяли между собой.

Следователи установили, что таким образом им удалось собрать около 9 млн грн и обмануть около 6000 человек.

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