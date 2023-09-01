Правоохранители разоблачили схему завладения зерном госпредприятия на 23 миллиона — Finance.ua

Правоохранители разоблачили схему завладения зерном госпредприятия на 23 миллиона Сегодня 15:31 — Криминал

Правоохранители разоблачили схему завладения зерном госпредприятия на 23 миллиона

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в завладении государственным зерном почти на 23 миллиона гривен экс-директору госпредприятия и директору частной фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подозреваемые реализовали схему завладения сельскохозяйственной продукцией ГП «ДГ «Проскуровка» Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла Национальной академии аграрных наук Украины.

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Следствие установило, что с июля по август 2018 бывший директор госпредприятия и директор частной компании незаконно завладели собственностью государственного общества, а именно 5 тыс. тонн зерна озимой и яровой пшеницы.

Чтобы скрыть незаконную продажу, указанные лица заключили фиктивные договоры, согласно которым 5 тыс. т зерна были якобы переданы на хранение частному предприятию. В дальнейшем пшеницу продали другим предприятиям.

Такие действия лиц нанесли государственному предприятию более 22,9 млн грн ущерба. Следствие продолжается.

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Економічна Правда По материалам:

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