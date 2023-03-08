Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн — Finance.ua
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Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн

Криминал
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Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн
Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, принадлежащего ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
К организации сделки причастен менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива.
Дельцы провели незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов. В результате следственно-оперативных действий правоохранители заблокировали реализацию преступной схемы.
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По материалам Службы безопасности, суд арестовал почти 3,5 млн м³ природного газа, который коммерсанты похитили у государства. Общая стоимость арестованного сырья составляет около 100 млн грн.
По данным следствия, дельцы наладили незаконный механизм отбора голубого топлива для его последующей продажи третьим лицам.
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Для осуществления сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилища без фактического расчета за сырье.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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