Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн — Finance.ua

Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн Сегодня 16:14 — Криминал

Правоохранители разоблачили схему хищения государственного газа почти на 100 млн грн

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, принадлежащего ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К организации сделки причастен менеджмент частной компании, которая занимается продажей голубого топлива.

Дельцы провели незаконный отбор газа у государственного монополиста в результате использования поддельных документов. В результате следственно-оперативных действий правоохранители заблокировали реализацию преступной схемы.

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По материалам Службы безопасности, суд арестовал почти 3,5 млн м³ природного газа, который коммерсанты похитили у государства. Общая стоимость арестованного сырья составляет около 100 млн грн.

По данным следствия, дельцы наладили незаконный механизм отбора голубого топлива для его последующей продажи третьим лицам.

Для осуществления сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилища без фактического расчета за сырье.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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