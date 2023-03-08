ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга, подозреваемого в даче крупной взятки — Finance.ua

ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга, подозреваемого в даче крупной взятки Сегодня 12:46 — Криминал

ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга, подозреваемого в даче крупной взятки

ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга, подозреваемого в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины и его советнику.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«7 марта 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему главе ГФС», — сказано в сообщении.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этой меры пресечения.

Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере 2 млрд грн.

Действия владельца агрохолдинга квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, бывшего главу ГФС Украины — по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его советника — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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