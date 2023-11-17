Правоохранители предотвратили растрату 2 миллионов предприятием Группы Нафтогаз — Finance.ua

Правоохранители предотвратили растрату 2 миллионов предприятием Группы Нафтогаз Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Аналитики столичного управления Бюро экономической безопасности предотвратили растрату около 2 млн грн государственных средств при закупке насосов и компрессоров.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что тендер объявила одна из госкомпаний, входящая в группу компаний «Нафтогаз».

По результатам анализа тендерного предложения аналитики установили, что победитель торгов предоставил заведомо ложную информацию. В частности, о своем опыте в поставке оборудования аналогичного предмета закупки.

На основании выявленных рисков рекомендовали заказчику отклонить тендерное предложение. Должностные лица госкомпании пересмотрели условия и процедуру проведения закупки и отменили ее.

Економічна Правда По материалам:

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